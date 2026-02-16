Εμπλουτίζεται με 800 νέες ερωτήσεις το Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων του ΑΣΕΠ

Με 800 νέες ερωτήσεις γνώσεων εμπλουτίζεται το Μητρώου Θεμάτων Γνώσεων του ΑΣΕΠ από το οποίο η ανεξάρτητη Αρχή αντλεί τα θέματα των γραπτών διαγωνισμών.

Ο εμπλουτισμός του περιλαμβάνει:

α. Τη δημιουργία νέων ερωτήσεων ανά γνωστικό αντικείμενο, οι οποίες θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται τα υφιστάμενα γνωστικά αντικείμενα:

Συνταγματικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Δίκαιο

Οικονομικές Επιστήμες

Δημόσια Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας (1864 - σήμερα)

β. Την προσθήκη νέων γνωστικών αντικειμένων και ειδικότερα:

Κώδικας Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

γ. Την αναδιάρθρωση του γνωστικού αντικειμένου «Δημόσια Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» και εξειδίκευσή του σε επιμέρους πεδία, με στόχο την πληρέστερη και πιο στοχευμένη αξιολόγηση των υποψηφίων, ως ακολούθως:

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Κώδικας Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων, που περιλαμβάνει:

Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων

Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Οδηγό για την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού από δημοσίους υπαλλήλους.

Οι νέες ερωτήσεις ανά γνωστικό πεδίο αναρτήθηκαν στην ειδική ανοικτή ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΣΕΠ "Δημόσια Διαβούλευση για το Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων του ΑΣΕΠ", η οποία θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη, προκειμένου οι πολίτες που ενδιαφέρονται να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις βελτίωσης, μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Ο πρόεδρος της Αρχής, Αθανάσιος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την οριστικοποίηση των ερωτήσεων, αυτές θα προστεθούν στις 1.200 ήδη αναρτημένες ερωτήσεις που αξιοποιήθηκαν στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό Ιουνίου-Ιουλίου 2025.

Με την ενσωμάτωση των νέων ερωτήσεων, το Μητρώο θα αριθμεί συνολικά 2.000 ερωτήσεις γνώσεων, από τις οποίες το ΑΣΕΠ θα αντλεί τα θέματα των προσεχών διαγωνισμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ