Κλειστή η Wall Street - «Τιμά» την Ημέρα των Προέδρων

Η ημέρα τιμά όλους τους Αμερικανούς προέδρους, με ιδιαίτερη έμφαση στους Τζορτζ Ουάσινγκτον και Αβραάμ Λίνκολν.

Κλειστή θα παραμείνει σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η Wall Street λόγω της ομοσπονδιακής αργίας για την «Ημέρα των Προέδρων».

Η ημέρα τιμά όλους τους προέδρους των HΠΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στους Τζορτζ Ουάσινγκτον και Αβραάμ Λίνκολν. Την περασμένη εβδομάδα, ο S&P 500 μέτρησε απώλειες 1,4% , ο Dow Jones έχει αποδυναμώθηκε 1,2% και ο Nasdaq απώλεσε 2,1%.

Αρχικά, η αργία καθιερώθηκε το 1879 ως Γενέθλια του Ουάσινγκτον (Washington’s Birthday), για να τιμήσει τον πρώτο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1732. Το 1971 η αργία μεταφέρθηκε με νόμο στην τρίτη Δευτέρα του Φεβρουαρίου και σταδιακά εξελίχθηκε σε εορτασμό όλων των Αμερικανών προέδρων.

Στη σύγχρονη εποχή, είναι μια ημέρα στην οποία ποικίλλουν οι εκπτώσεις και οι εμπορικές προσφορές στις ΗΠΑ, ενώ γίνονται πολλές σχολικές εκδηλώσεις που επικεντρώνονται στην ιστορία των προέδρων.