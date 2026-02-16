«Έπεσε» το Χ - Σοβαρά προβλήματα και στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Downdetector, τα προβλήματα είναι έντονα το μεσημέρι της Δευτέρας. Το μήνυμα που εμφανίζεται.

Σοβαρά προβλήματα σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν οι χρήστες της πλατφόρμας Χ, καθώς έχει «πέσει».

Το Downdetector έδειξε μια αύξηση στην αναφορά προβλημάτων περίπου στις 15:30 ώρα Ελλάδας - 10.855 αναφορές εκείνη την ώρα.

Χιλιάδες χρήστες του Διαδικτύου δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν τόσο με το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης όσο και με την εφαρμογή, παλαιότερα γνωστή ως Twitter.

Επίσης, πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι προσπαθούν να συνδεθούν, αλλά δεν τα καταφέρνουν, ενώ εμφανίζεται μπροστά τους το εξής μήνυμα: «Something went wrong. Please try again later» – «Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη φόρτωση».