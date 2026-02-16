Κούβα: Θύμα του αμερικανικού εμπάργκο το διάσημο φεστιβάλ πούρων

Το ετήσιο φεστιβάλ πούρων της Κούβας, μια εμβληματική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Αβάνα στα τέλη Φεβρουαρίου, αναβάλλεται εξαιτίας της επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης στη χώρα.

Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με ραγδαία έλλειψη καυσίμων εν μέσω του πετρελαϊκού εμπάργκο των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ουσιαστικά αποκόψει την Κούβα από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας από τότε που ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» και δεσμεύτηκε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα την προμηθεύει με πετρέλαιο.

Η Habanos, διοργανώτρια εταιρεία του φεστιβάλ, ανακοίνωσε το Σάββατο πως αναβάλλει προσωρινά το φεστιβάλ «με στόχο τη διατήρηση των υψηλότερων standards ποιότητας, αριστείας και εμπειρίας που χαρακτηρίζουν αυτή τη διεθνή διοργάνωση». Παράλληλα, η επιτροπή διοργάνωσης είπε πως σχεδιάζει νέα ημερομηνία για το event, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Το φεστιβάλ έχει καλωσορίσει στο παρελθόν περισσότερους από 1.000 επισκέπτες από περίπου 80 χώρες, με τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν σε δημοπρασίες και να περιηγούνται σε φυτείες καπνού.

Τα κουβανέζικα πούρα είναι παγκοσμίως γνωστά και θεωρούνται υψηλής οικονομικής σημασίας, αποτελώντας ένα από τα κύρια εξαγόμενα προϊόντα της χώρας και σημαντική πηγή ξένου συναλλάγματος. Ωστόσο, είναι παράνομα στις ΗΠΑ λόγω του πολυετούς εμπάργκο.

Πέρυσι, η Habanos, μια κρατικά ελεγχόμενη οντότητα που κατέχει το μονοπώλιο στις παγκόσμιες πωλήσεις κουβανέζικων πούρων, ανακοίνωσε ρεκόρ πωλήσεων ύψους 827 εκατ. δολαρίων το 2024, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 16% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Πλέον, η Κούβα πασχίζει να διαχειριστεί την έλλειψη καυσίμων που επιβάλει ο αποκλεισμός πετρελαίου από τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση της Κούβας, η οποία έχει καταδικάσει την πίεση των ΗΠΑ, υιοθέτησε πρόσφατα μέτρα για την προστασία βασικών υπηρεσιών και την επιβολή περιορισμού στις προμήθειες καυσίμων για βασικούς τομείς. Ταυτόχρονα, η μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου ώθησε τον ΟΗΕ να κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωπιστική κατάρρευση». «Ο Γενικός Γραμματέας ανησυχεί εξαιρετικά για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κούβα, η οποία θα επιδεινωθεί, και αν όχι θα καταρρεύσει, εάν οι ανάγκες της σε πετρέλαιο δεν καλυφθούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.