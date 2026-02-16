Νέος διοικητής στον ΟΠΕΚΑ ο Επαμεινώνδας Ατσαβές

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, καλωσόρισε τον Επαμεινώνδα Ατσαβέ στη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ.

Ο Επαμεινώνδας Ατσαβές αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα διοικητή στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής διοικήσεων φορέων του δημόσιου τομέα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, καλωσορίζοντας τον Επαμεινώνδα Ατσαβέ στη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ, δήλωσε ότι «η εμπειρία του στη διοίκηση μεγάλων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά του σε μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο τον πολίτη αποτελούν σημαντικά εφόδια για την επόμενη μέρα του Οργανισμού. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω θερμά την απερχόμενη διοικήτρια, Ευθυμία (Φαίη) Καρποδίνη, για τη συνεργασία και την προσφορά της στον ΟΠΕΚΑ».

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Επαμεινώνδας Ατσαβές γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σπάρτη. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2003. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LLM) στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Ruprecht Karls Universität Heidelberg (Χαϊδελβέργη), με θέμα διπλωματικής εργασίας «Ευρωπαϊκή Διοικητική Δικονομία».

Υπηρετεί ως δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν e-ΕΦΚΑ, από τον Φεβρουάριο του 2010, έχοντας εκπροσωπήσει δικαστικά τον φορέα σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα, επιδόματα και διοικητικές συμβάσεις, ενώ έχει συμμετάσχει σε επιτροπές νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2021 διετέλεσε υποδιοικητής του τ. Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και κατόπιν του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), έχοντας υπό την εποπτεία του κρίσιμες οργανικές μονάδες, μεταξύ των οποίων τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, τη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας, τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών και τη Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών. Κατά τη θητεία του συνέβαλε καθοριστικά στην οργανωτική και ψηφιακή αναδιάρθρωση του φορέα, στη μείωση των εκκρεμοτήτων και στην επιτάχυνση της απονομής συντάξεων και παροχών.

Από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2025 διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διοικητής του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), συμβάλλοντας στην εκτεταμένη διοικητική και ψηφιακή αναδιοργάνωση του φορέα, στον μηδενισμό εκκρεμοτήτων, στην ταχύτερη απονομή και πληρωμή μερισμάτων, στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και στην ψηφιοποίηση του συνόλου του αρχείου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του επανήλθαν, μετά το 2010, χρηματοδοτικές διευκολύνσεις προς τους ασφαλισμένους, όπως χαμηλότοκα δάνεια και προεξόφληση μερισμάτων. Για το έργο αυτό, το ΜΤΠΥ κατέκτησε το 1ο Βραβείο στον διαγωνισμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ανακοίνωση Νοέμβριος 2025) για το έργο «Αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων».