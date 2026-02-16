Σε εφαρμογή από σήμερα το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ - Τι αλλάζει για εργοδότες και εργαζόμενους

Με το «ΕΡΓΑΝΗ II» η όλη διαδικασία ενημέρωσης για την έναρξη ή την λήξη απασχόλησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ πλέον δεν απαιτούνται φυσικά έγγραφα ή έντυπα

Σε πλήρη ψηφιακή επιτήρηση περνά από σήμερα η αγορά εργασίας, καθώς το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» τίθεται σε κανονική λειτουργία, αντικαθιστώντας οριστικά το «ΕΡΓΑΝΗ Ι» και εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, οποιαδήποτε παρατυπία σε ωράρια, βάρδιες και συμβάσεις.

Το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ⁠παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης για την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας, απλουστεύει διαδικασίες και καταργεί έντυπα (πρόσληψης, αποχώρησης, ετήσιο πίνακα προσωπικού κλπ).

Πιο συγκεκριμένα, με το «ΕΡΓΑΝΗ II» η όλη διαδικασία ενημέρωσης για την έναρξη ή την λήξη απασχόλησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ πλέον δεν απαιτούνται φυσικά έγγραφα ή έντυπα. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανακοινώνουν προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταβιβάσεις εργαζομένων και άλλες μεταβολές εργασιακής σχέσης με ψηφιακές δηλώσεις, καθιστώντας πιο γρήγορη και διαφανή τη συνολική διαδικασία διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του νέου συστήματος είναι η δυνατότητα διαλειτουργικότητας με άλλα λογισμικά διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας, κάτι που αναμένεται να διευκολύνει ακόμη περισσότερο τα λογιστήρια και τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η συνολική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χρήσης, που ακολουθεί τα πρότυπα του gov.gr, στοχεύει στην ευκολότερη πρόσβαση και μεγαλύτερη χρηστικότητα για όλους τους χρήστες.

Το αμέσως επόμενο μεγάλο «βήμα» αφορά τη διασύνδεση του «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» με τον ΕΦΚΑ και τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) με στόχο ο έλεγχος να γίνει ταυτόχρονα εργασιακός και ασφαλιστικός.

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις

Το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» μειώνει τη γραφειοκρατία και απλουστεύει σημαντικά τις διαδικασίες για τα λογιστήρια των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων:

• Καταργείται η υποχρέωση υποβολής εντύπων, όπως το Ε4 (Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού) και το Ε9 για μερική απασχόληση

• Δίνεται δυνατότητα τροποποίησης ήδη υποβληθεισών δηλώσεων

• Δημιουργείται ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων, όπως οι δανειζόμενοι εργαζόμενοι

• Καταγράφονται οι συνολικές εβδομαδιαίες ώρες για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση

• Διατίθεται «Μηνιαία Εργασιακή Κατάσταση» ανά σχέση εργασίας

• Επιτρέπεται διαλειτουργικότητα με συστήματα μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι στο νέο ψηφιακό περιβάλλον κάθε λάθος δήλωση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο, καθώς ο έλεγχος γίνεται αυτοματοποιημένα.

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους

Για τους εργαζόμενους, το αναβαθμισμένο myErgani app και η πλατφόρμα myErgani.gov.gr προσφέρουν:

• Άμεση ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για όλα τα στοιχεία της σύμβασής τους

• Δυνατότητα να αποδέχονται ή να απορρίπτουν ουσιώδεις όρους εργασίας

• Πρόσβαση στο δηλωμένο ωράριο και στις μεταβολές του.