Κοττάνη: Το απομακρυσμένο Πομακοχώρι της Ξάνθης με τη φημισμένη ταβέρνα - μουσείο

Ψηλά στα Πομακοχώρια της Ξάνθης, κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία, ο μικρός και απομονωμένος οικισμός της Κοττάνης διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα και αποτελεί φημισμένο γαστρονομικό προορισμό χάρη στην ταβέρνα που λειτουργεί εκεί.

Τα Πομακοχώρια, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, φημίζονται για την πολιτιστική και την αρχιτεκτονική μοναδικότητά τους. Τα χωριά αυτά έχουν διατηρήσει το γραφικό χαρακτήρα τους, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών και τον ιδιαίτερο πολιτισμό των Πομάκων. Η Κοττάνη, περίπου 55 χλμ. βορειοανατολικά από την πόλη της Ξάνθης και σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, είναι ένα από τα πιο γραφικά αλλά και από τα πιο απομακρυσμένα Πομακοχώρια. Ο δρόμος μέχρι εκεί απαιτεί υπομονή, αλλά η εμπειρία αξίζει και με το παραπάνω.

