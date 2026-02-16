Όρμπαν σε Ρούμπιο για εκλογές: Η κυβέρνηση θα σχηματισθεί στη βάση της βούλησης των Ούγγρων

Ο Ορμπάν υποστήριξε ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος να φοβάται κανείς για το τι θα συμβεί στην Ουγγαρία» μετά τις εκλογές αυτές.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ολοκλήρωσε σήμερα την ευρωπαϊκή περιοδεία του ευχόμενος στη Βουδαπέστη, εξ ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ, την «επιτυχία» του Oύγγρου συμμάχου του, του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου.

«Μπορώ να σας πω με πάσα βεβαιότητα ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι βαθιά προσηλωμένος στην επιτυχία σας, επειδή η δική σας επιτυχία είναι και δική μας επιτυχία λόγω της σχέσης που έχουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου στο πλευρό του Ορμπάν, ο οποίος υπολείπεται ωστόσο στις δημοσκοπήσεις.

Από την πλευρά του, ο Ορμπάν υποστήριξε ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος να φοβάται κανείς για το τι θα συμβεί στην Ουγγαρία» μετά τις εκλογές αυτές.

«Η κυβέρνηση θα σχηματισθεί στη βάση της βούλησης των Ούγγρων», πρόσθεσε. «Μερικές φορές χάνω, μερικές φορές κερδίζω», υπενθύμισε ο Oύγγρος πρωθυπουργός, ο οποίος επέστρεψε στην εξουσία το 2010.

«Μην έχετε λοιπόν φόβο για το τι θα συμβεί αν δεν κερδίσουμε, επειδή αυτό συμβαίνει τακτικά», δήλωσε.

Ο 62χρονος Βίκτορ Ορμπάν βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο δύσκολη πρόκληση από το 2010 που επέστρεψε στην εξουσία, καθώς το κόμμα του, το Fidesz, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις του αντιπολιτευόμενου σχηματισμού TISZA.

Σε ομιλία του το Σάββατο δήλωσε ότι θα συνεχίσει την επίθεσή του εναντίον των «ψευδοοργανώσεων των πολιτών, των εξαγορασμένων δημοσιογράφων, δικαστών και πολιτικών», στάση παρόμοια με αυτή που τηρεί ο Aμερικανός πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ένας θρησκευόμενος καθολικός, έφθασε χθες, Κυριακή, το βράδυ στη Βουδαπέστη και αμέσως παρακολούθησε λειτουργία στην περίφημη βασιλική του Αγίου Στεφάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Σήμερα το πρωί είχε συνομιλίες με τον Ορμπάν, πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον.

Ο Μάρκο Ρούμπιο έφθασε στη Βουδαπέστη από την Μπρατισλάβα, όπου χθες συναντήθηκε με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, άλλο εθνικιστή ηγέτη που πρόσκειται στον Τραμπ.

