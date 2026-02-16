Δήμας: Τα εργοτάξια στο FlyOver δουλεύουν πυρετωδώς - Στόχος η κυκλοφορία σε 14 με 15 μήνες

Πιθανή η παράδοση του έργου στη Θεσσαλονίκη ακόμη και νωρίτερα, σύμφωνα με την ηγεσία του υπoυργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μέσα στην άνοιξη του 2027 αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας (FlyOver) στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα ένα από τα εργοτάξια του FlyOver, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου, Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Ο κ. Δήμας έκανε λόγο για ένα από τα πιο καινοτόμα έργα, «ίσως για το πιο πρωτοπόρο έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και όχι μόνο». Όπως σημείωσε, η πρόοδος των εργασιών είναι πλέον ορατή σε όσους κινούνται στην περιφερειακή οδό της πόλης. «Τα εργοτάξια δουλεύουν πυρετωδώς -ημέρα και νύχτα- και η πρόοδος είναι εμφανής σε όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στόχος η κυκλοφορία σε 14-15 μήνες - Η πρόοδος με τα δύο καλούπια

Υπογραμμίζοντας ότι το έργο προχωρά με εξαιρετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς, ο κ. Δήμας επισήμανε ότι «του χρόνου, σε περίπου 14-15 μήνες από τώρα» η λεωφόρος θα δοθεί στην κυκλοφορία, προσδιορίζοντας το χρονοδιάγραμμα στους πρώτους μήνες (την Άνοιξη) του 2027. Αναφερόμενος στην εξέλιξη των εργασιών, ο κ. Δήμας σημείωσε ότι το λεγόμενο «πορτοκαλί καλούπι» έχει ήδη διανύσει σχεδόν 500 μέτρα σκυροδέτησης, ενώ το «μπλε καλούπι» αναμένεται εντός του μήνα να ξεκινήσει και αυτό σκυροδέτηση.

Με την παράλληλη λειτουργία και των δύο καλουπιών εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί σημαντικά η πρόοδος του έργου, όπως επισήμανε. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος επισήμανε ότι η ολοκλήρωση του FlyOver αναμένεται να δώσει σημαντικές ανάσες στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης, αποσυμφορώντας τον περιφερειακό και βελτιώνοντας τις μετακινήσεις τόσο εντός της πόλης όσο και προς τις γύρω περιοχές.

Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για τη Βόρεια Ελλάδα, με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να επαναβεβαιώνει ότι ο στόχος παραμένει σαφής: Παράδοση στην κυκλοφορία μέσα στην άνοιξη του 2027. Ο κ. Δήμας έκανε ειδική αναφορά στη συμβολή του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, ο οποίος έχει την προσωπική επίβλεψη του έργου, καθώς και στον γενικό γραμματέα, τα στελέχη και τις υπηρεσίες του υπουργείου. Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στην «εξαιρετική συνεργασία» με την κοινοπραξία που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου.

Ν. Ταχιάος: Πιθανώς και νωρίτερα η παράδοση του FlyOver

Για ένα «τεράστιο έργο που θα αλλάξει τη Θεσσαλονίκη» έκανε λόγο ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και αναφερόμενος στην πρόοδο κατασκευής του FlyOver, τόνισε ότι οι ρυθμοί υλοποίησης όχι μόνο είναι ταχείς, αλλά επιταχύνονται συνεχώς. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για μια παρέμβαση που «κανείς δεν αμφιβάλλει ότι θα αλλάξει τη Θεσσαλονίκη» και επισήμανε ότι η πρόοδος είναι ορατή καθημερινά στους πολίτες που κινούνται στον περιφερειακό. «Είναι ένα έργο που έχει αναπτυχθεί με πάρα πολύ ταχείς ρυθμούς, ρυθμούς που επιταχύνονται συνεχώς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα, ο κ. Ταχιάος επανέλαβε ότι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, έχει ξεκαθαρίσει πως το έργο θα παραδοθεί εντός των προγραμματισμένων χρονικών ορίων. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για ολοκλήρωση του έργου νωρίτερα, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι οι βασικοί συντελεστές της κοινοπραξίας μπορούν να ανεβάσουν περαιτέρω ρυθμούς και να επιταχύνουν τις εργασίες.

«Ευελπιστώ ότι οι δύο βασικοί συντελεστές της κοινοπραξίας, αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι μπορούν να επιταχύνουν περαιτέρω και να είμαστε ακόμη πιο μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Στο 45% η αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής

Ως ένα από τα πιο σύνθετα και απαιτητικά έργα που υλοποιεί σήμερα το υπουργείο Υποδομών χαρακτήρισε την αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, υπογραμμίζοντας ότι η πρόοδος των εργασιών επιβεβαιώνει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα έργο υψηλής τεχνικής δυσκολίας, με κρίσιμες παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. «Τα πιο σημαντικά και τεχνικά απαιτητικά τμήματα έχουν ξεκινήσει, με κυριότερο την υπερυψωμένη γέφυρα, και αναπτύσσονται σε όλο το μήκος του έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνολική πρόοδος έχει πλέον ξεπεράσει το 45%, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω επιτάχυνση. Όπως εξήγησε, οι πλέον σύνθετες εργασίες, όπως οι θεμελιώσεις των βασικών τεχνικών κατασκευών έχουν ήδη υλοποιηθεί, γεγονός που επιτρέπει πλέον την ταχύτερη εξέλιξη των επόμενων φάσεων. «Η αύξηση της προόδου θα είναι γεωμετρική, καθώς από εδώ και πέρα το είδος των εργασιών επιτρέπει μεγαλύτερους ρυθμούς κατασκευής», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη διαχείριση της καθημερινότητας των πολιτών. Όπως είπε, τόσο η ανάδοχος εταιρεία όσο και το υπουργείο προχωρούν σε συχνές αναπροσαρμογές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε μικρά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια εργαζομένων και διερχόμενων οδηγών, αλλά και η ομαλή κυκλοφοριακή ροή στην πόλη.

«Τηρούμε το χρονοδιάγραμμα στο ακέραιο - Αν μπορούμε, θα πάμε και νωρίτερα»

Μήνυμα συνέπειας αλλά και επιτάχυνσης έστειλε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπής, αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του FlyOver στη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας ότι το έργο εξελίσσεται βάσει προγράμματος, με στόχο, εφόσον καταστεί εφικτό, ακόμη και την επίσπευση της παράδοσης.

«Δεν θα επαναλάβω όσα ειπώθηκαν από την πολιτική ηγεσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας πως «έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο τηρούμε επακριβώς και προσπαθούμε, αν είναι δυνατόν, να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο». Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το έργο εκτελείται με εντατικούς ρυθμούς, επτά ημέρες την εβδομάδα, νύχτα και μέρα, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. «Όλοι βλέπουν ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά, όχι μόνο ποιοτικά αλλά και σε επίπεδο ταχύτητας», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος είναι ένα άρτιο και ασφαλές αποτέλεσμα. «Στην ταχύτητα δεν θυσιάζουμε ποτέ την ποιότητα», είπε, διαβεβαιώνοντας πως η ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

ΑVAX: Στο 50% το έργο - Εμπρόθεσμη παράδοση με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς

Στο 50% έχει φτάσει η πρόοδος κατασκευής του FlyOver στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AVAX, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Όπως διευκρίνισε, το έργο προχωρά με ραγδαίους ρυθμούς, με την εικόνα στο εργοτάξιο να επιβεβαιώνει την ένταση των εργασιών. «Έχει φτάσει το 50%, κάτι που πιθανώς πριν από λίγο καιρό να φαινόταν απίστευτο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σημαντική επιτάχυνση που έχει επιτευχθεί.

Τόνισε επίσης ότι η ενεργοποίηση και του δεύτερου καλουπιού αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την πρόοδο του έργου, ενώ διαβεβαιώνοντας ότι στόχος παραμένει η παράδοση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι με τους σημερινούς ρυθμούς, το έργο θα ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα.

Σημειώνεται ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

