ΞΕΕ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον έβδομο διαγωνισμό ιδεών «Idea Platform του CapsuleT»

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 16 Μαρτίου 2026.

Άνοιξε η αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής στον 7ο νεανικό διαγωνισμό Ιδεών «Idea Platform» του CapsuleT Travel and Hospitality Accelerator, τον μοναδικό επιταχυντή στην Ελλάδα που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ουσιαστική ενίσχυση τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 16 Μαρτίου 2026.

Ο 7ος νεανικός διαγωνισμός Ιδεών «Idea Platform» αποτελεί παρακαταθήκη, προκειμένου ένας υποψήφιος να δει την ιδέα του για τον τουρισμό να ανθίζει και να μετατρέπεται σε σύγχρονη startup τεχνολογίας με τη στήριξη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και έμπειρων επαγγελματιών του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο CapsuleT για το 7ο Idea Platform αναζητά νέους και νέες, οι οποίοι έχουν καινοτόμες ιδέες που μπορούν να λύσουν πρακτικά προβλήματα στον τουρισμό μέσω της χρήσης τεχνολογίας

Ο επιταχυντής με γνώμονα την προώθηση της καινοτομίας και την αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, προσκαλεί τις ομάδες να διεκδικήσουν μια θέση στο διαγωνιστικό πρόγραμμα και - εφόσον επιλεγούν - να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν εντατικά με τη βοήθεια ειδικών του κλάδου πάνω στην ιδέα τους.

Το 12ημερο διαγωνιστικό πρόγραμμα είναι γεμάτο από workshops, mentoring sessions και ομιλίες από ειδικούς του κλάδου, όπως αναγνωρισμένοι ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και στελέχη μεγάλων οργανισμών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, έχοντας απώτερο σκοπό να καθοδηγήσουν τις νεοσύστατες ομάδες, να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας τους αλλά και τη μετατροπή της σε μία νεοφυή επιχείρηση.

Το Idea Platform απευθύνεται σε νέους/νέες, φοιτητές/φοιτήτριες, αποφοίτους, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές/φοιτήτριες των σχολών της χώρας, νέα άνεργα στελέχη, καθώς και νέες επιχειρήσεις σε πολύ πρώιμο στάδιο δραστηριοποίησης με τεχνολογικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο. Σκοπός για τις συμμετέχουσες ομάδες είναι να υποβάλουν επιχειρηματικές προτάσεις που δύνανται να λύσουν πρακτικά προβλήματα που εντοπίζονται στον τουρισμό, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας και να εστιάζουν στις κατηγορίες/τομείς του διαγωνισμού.

Ο CapsuleT αναζητά ιδέες που μπορούν να εξελιχθούν σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με θετικό αντίκτυπο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, ενώ σε περίπτωση που το επιθυμούν οι 3 νικητές του διαγωνισμού θα έχουν τη δυνατότητα να προκριθούν απευθείας στον 9ο κύκλο του Προγράμματος Επιτάχυνσης, ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμοι υποψήφιοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στο πρόγραμμα που θα λάβει χώρα από τις 30 Μαρτίου 2026 έως και τις 28 Απριλίου 2026, θα πρέπει να είναι:

• ομάδες (τουλάχιστον 2 άτομα) με μία καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα για τον τουριστικό τομέα, η οποία προϋποθέτει τη χρήση τεχνολογίας για να εφαρμοστεί.

• τα μέλη των ομάδων πρέπει να είναι 18 έως 35 ετών, φοιτητές, απόφοιτοι ή μεταπτυχιακοί φοιτητές σχολών σχετικών με τομείς, όπως οι Θετικές Επιστήμες, Μηχανική και Μηχανολογία, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Τουριστικό Μάνατζμεντ και ούτω καθεξής.

• οι αιτούντες πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι κάτοικοι Ελλάδας.

• οι υποψήφιες ομάδες δε θα πρέπει να έχουν λάβει οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση, πλην μόνο ενός πρώτου γύρου χρηματοδότησης/ή από φίλους και οικογένεια (που δεν υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ)

• στην περίπτωση που έχουν προχωρήσει ήδη σε ίδρυση εταιρείας, το διάστημα ίδρυσης θα πρέπει να είναι λιγότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι ομάδες συμμετέχουν με ιδέες για εφαρμογές σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι σχετικές με τους στόχους και τη θεματική ενότητα του Idea Platform, ήτοι: εφαρμογές και λύσεις:

α) για τον τουριστικό κλάδο ξενοδοχίας και εστίασης

β) για τουριστικές μεταφορές

γ) για μηχανές αναζήτησης κρατήσεων και ηλεκτρονικών τουριστικών γραφείων

δ) για τουριστικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις

ε) προϊόντα και λύσεις για αερολιμένες, θαλάσσιο τουρισμό-μαρίνες

στ) εφαρμογές και λύσεις αειφορίας

ζ) εξειδικευμένες λύσεις επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών

η) προϊόντα/υπηρεσίες και εφαρμογές για τον ευρύτερο τουριστικό κλάδο, όπως λύσεις fintech.

Το 7ο Idea Platform θα έχει συνολική διάρκεια 12 ημερών και θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα μεταξύ 30 Μαρτίου 2026 έως και τις 28 Απριλίου 2026, όπου θα λάβει χώρα και η Τελετή Λήξης και Απονομής Βραβείων.

Το Idea Platform θα περιλαμβάνει δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops), ομιλίες και συμβουλευτική καθοδήγηση (υλοποίηση προγράμματος μεσημεριανές/απογευματινές ώρες). Για την επιτυχή ολοκλήρωση και το δικαίωμα συμμετοχής των ομάδων στην τελετή λήξης (διαγωνιστικό μέρος - παρουσιάσεις), στις 28 Απριλίου 2026, απαιτείται η παρακολούθηση και συμμετοχή τουλάχιστον 1 μέλους της ομάδας, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.