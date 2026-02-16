Οι Big Tech επιβεβαιώνουν: Στοχοποιούνται χρήστες της Google και της Meta για αναρτήσεις κατά της ICE

Εκστρατεία για τον εντοπισμό των ατόμων πίσω από λογαριασμούς social media που παρακολουθούν ή επικρίνουν πράκτορες της ICE φέρεται να έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ.

Εκστρατεία για τον εντοπισμό των ατόμων πίσω από λογαριασμούς κοινωνικών μέσων που παρακολουθούν ή επικρίνουν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) φέρεται να έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι επικαλούνται ανώνυμη πηγή.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Google, η Meta, το Reddit και το Discord, έχουν λάβει εκατοντάδες διοικητικές κλήσεις τους τελευταίους μήνες, οι οποίες ζητούν τα ονόματα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους αριθμούς τηλεφώνου και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης των κατόχων λογαριασμών που καταγράφουν ή επικρίνουν τις επιχειρήσεις του ICE.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της κυβέρνησης, αυτές οι κλήσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια των αξιωματικών της υπηρεσίας ICE. Όπως ισχυρίζονται, όταν τέτοιοι λογαριασμοί social media δημοσιεύουν τις ακριβείς τοποθεσίες τους, δημιουργούν απειλή για τους αξιωματικούς και παρεμποδίζουν την ικανότητά τους να κάνουν τη δουλειά τους.

Η Σάρα Μπάλκισον, δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει την εξουσία να «διερευνά απειλές προς τους δικούς της αξιωματικούς ή εμπόδια προς αυτούς».

Οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να «απορρίψουν» αιτήματα

Οι New York Times αναφέρουν ότι έχουν δει δύο διοικητικές κλήσεις που στάλθηκαν στη Meta τους τελευταίους έξι μήνες και ότι οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να επιλέξουν αν θα δώσουν τα δεδομένα των χρηστών ή όχι. Οι εταιρείες λένε ότι εξετάζουν τα κυβερνητικά αιτήματα πριν συμμορφωθούν, ενώ ορισμένες από αυτές ενημέρωσαν τα άτομα για τα οποία η κυβέρνηση είχε ζητήσει δεδομένα και τους έδωσαν 10 έως 14 ημέρες για να αμφισβητήσουν την κλήτευση στο δικαστήριο.

Για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, το DHS απαίτησε από τη Meta να παραδώσει τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων που διαχειρίζονται αυτούς τους λογαριασμούς. Η Meta ακολούθησε την τυπική πολιτική της και ειδοποίησε τους χρήστες δύο λογαριασμών Instagram και Facebook, δίνοντάς τους σύντομο χρονικό διάστημα για να αμφισβητήσουν το αίτημα στο δικαστήριο.

«Έχουμε λάβει νομική διαδικασία από τις αρχές επιβολής του νόμου που ζητά πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας στο Facebook», ανέφερε η ειδοποίηση. «Εάν δεν λάβουμε αντίγραφο της τεκμηρίωσης που έχετε καταθέσει στο δικαστήριο αμφισβητώντας αυτήν τη νομική διαδικασία εντός δέκα (10) ημερών, θα απαντήσουμε στην αιτούσα αρχή δίνοντας πληροφορίες» τονίζεται.

Η Google από την πλευρά της δήλωσε ότι εξετάζει τις διοικητικές κλήσεις και ενημερώνει τους χρήστες.

«Όταν λαμβάνουμε κλήτευση, η διαδικασία ελέγχου μας έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών, εκπληρώνοντας παράλληλα τις νομικές μας υποχρεώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος της Google.

«Ενημερώνουμε τους χρήστες όταν οι λογαριασμοί τους έχουν κλητευθεί, εκτός εάν υπάρχει ένδικη εντολή να μην το κάνουμε ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εξετάζουμε κάθε νομική απαίτηση και αντιδρούμε σε όσες είναι υπερβολικές», πρόσθεσε η εταιρεία.