Interamerican: Στα 402 εκατ. ευρώ η συμβολή του Ομίλου στο ΑΕΠ την περίοδο 2019-2024

Την Έκθεση Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων (SEIA) για την περίοδο 2019-2024 δημοσιοποίησε ο Όμιλος Interamerican.

Την Έκθεση Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων (SEIA) για την περίοδο 2019-2024 δημοσιοποίησε ο Όμιλος Interamerican αποτυπώνοντας, όπως υπογραμμίζεται, τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία με τεκμηριωμένο και μετρήσιμο τρόπο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ανάλυση εστιάζει στην περίοδο 2019-2024, η οποία αποτέλεσε μια καθοριστική φάση προόδου και τολμηρού μετασχηματισμού για τον οργανισμό, σε ένα περιβάλλον διαδοχικών και αλληλένδετων κρίσεων, που διαμορφώθηκαν από την πανδημία COVID-19, τον υψηλό πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με βάση τα στοιχεία εκτιμάται ότι ενισχύθηκε συστηματικά η οργανωσιακή ανθεκτικότητα και το κοινωνικοοικονομικό του αποτύπωμα του ομίλου.

Τα κύρια σημεία της Έκθεσης για την περίοδο 2019-2024 έχουν ως εξής:

Το 2024 καταγράφεται σαφής ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος σε σύγκριση με το 2019, με τη συνολική επίδραση στο ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 17,5%, την απασχόληση κατά 14,9% και 16% στα δημόσια έσοδα.

Η συνολική επίδραση της δραστηριότητας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας ανέρχεται σε 402 εκατ. ευρώ, ενώ για κάθε 1 ευρώ άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ, δημιουργούνται επιπλέον 2 ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία.

Το αποτύπωμα στην απασχόληση αντιστοιχεί συνολικά σε 2.216 θέσεις εργασίας, άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες, με κάθε μία άμεση θέση εργασίας να δημιουργεί 1,9 επιπλέον έμμεσες θέσεις εργασίας.

Συνέβαλε στα δημόσια έσοδα με συνολική συνεισφορά 16,09 εκατ. ευρώ, μέσω άμεσων και έμμεσων φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από το εύρος της οικονομικής του δραστηριότητας.

Κατά την εξαετή περίοδο αναφοράς, ο Όμιλος υλοποίησε στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και την υποστήριξη κρίσιμων αναγκών της κοινωνίας, με συνολικές επενδύσεις ύψους 1,6 εκατ. ευρώ σε πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης. Την ίδια στιγμή, τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 όσο και σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως η κακοκαιρία «Daniel», αξιοποιήθηκαν εκτενώς οι υποδομές του ομίλου και το ανθρώπινο δυναμικό του για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων και των ευάλωτων ομάδων. Η συνεισφορά του ομίλου επεκτείνεται, επίσης, με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης και υπηρεσιών σε κοινωνικούς οργανισμούς.

Η δημοσίευση της Έκθεσης εντάσσεται στη στρατηγική για Βιώσιμη Ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας ότι η αναπτυξιακή πορεία συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία μετρήσιμης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία. Ο επιστημονικός και μεθοδολογικός έλεγχος της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικοοικονομικής και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας (ReSEES) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Η Έκθεση Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων της Interamerican (2019-2024) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας σε ελληνική και αγγλική έκδοση.