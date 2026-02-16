Σταθεροποιείται στα 70.000 δολάρια το Bitcoin μετά από 4 «κόκκινες» εβδομάδες

Η ευρύτερη crypto - αγορά έχει δει να εξανεμίζονται σχεδόν 2 τρισ. δολάρια στο τετράμηνο. Το BTC έχει χάσει πάνω από 40% από το ρεκόρ στα 127.000 δολάρια τον Οκτώβριο.

Στη ζώνη των 69.750 δολαρίων το Bitcoin τη Δευτέρα μετά την τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών του (-2,6%), προσπαθώντας να βγει από τη bear market καθώς έχει χάσει πάνω από 40% από το ιστορικό υψηλό του κοντά στα 127.000 δολάρια τον Οκτώβριο. Η ναυαρχίδα των crypto τη Δευτέρα ενισχύεται 2% στα 69.828 δολάρια, ενώ το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, σκαρφαλώνει 3,3% στα 2.016 δολάρια.

Η ευρύτερη crypto - αγορά έχει δει να εξανεμίζονται σχεδόν 2 τρισ. δολάρια στο τετράμηνο, σύμφωνα με στοιχεία του CoinGecko. «Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί όλους είναι αν οι τιμές για τα κρυπτονομίσματα έχουν φτάσει στο κατώτατο σημείο τους ή αν υπάρχουν ακόμη περισσότερες πτώσεις στον ορίζοντα», επεσήμανε ο Γκρεγκ Μαγκαντίνι, διευθυντής παραγώγων στην Amberdata.

Η πτώση του Bitcoin ξεκίνησε από ένα μαζικό sell off στις 10 Οκτωβρίου, όταν πολλά δισ. δολάρια σε θέσεις ρευστοποιήθηκαν ενώ έκτοτε οι επενδυτές έχουν αποσύρει περισσότερα από 8,4 δισ. δολάρια από ETFs που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Πίεση άσκησε και η Standard Chartered που ψαλίδισε 33% την πρόβλεψή της για την τιμή του Bitcoin στο τέλος του 2026 με νέα «βουτιά» στα 50.000 δολάρια, πριν ανακάμψει για να κλείσει το 2026 γύρω στα 100.000 δολάρια.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές λένε ότι υπάρχουν περιθώρια για «ανάσταση». «Όσο διατηρείται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων στα 58.239 δολάρια - ένα επίπεδο που υπερασπίστηκε με επιτυχία - εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για ανάκαμψη προς την αρχική αντίσταση στα 73.000 έως 75.000 δολάρια», εξήγησε ο Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής στην IG Australia.