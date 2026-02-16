ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση ανέγερσης των νέων γραφείων του ANTENNA

Με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ ανέρχεται στο ποσό των 167 εκατ. ευρώ.

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό της κοινό ότι στις 13 Φεβρουαρίου 2026, προέβη στην υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία THΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε..

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση-κατασκευή του Έργου «B' Αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 2/2012 οικοδομικής άδειας ανέγερσης πενταόροφου κτηρίου γραφείων και στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων με δυο υπόγεια, με τροποποίηση μελετών, αλλαγή όψεων & Φ.Ο»

Με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε.(αμιγώς ή μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 167 εκατ. ευρώ.