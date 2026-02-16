Ο Χάρης Θεοχάρης θα μετέχει ως παρατηρητής στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Παρούσα, σε ρόλο παρατηρητή, θα είναι η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, η οποία θα γίνει στις ΗΠΑ και συγκάλεσε ο Πρόεδρος Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου.
Παρούσα, σε ρόλο παρατηρητή, θα είναι η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, η οποία θα γίνει στις ΗΠΑ και συγκάλεσε ο Πρόεδρος Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.
Ρόλο παρατηρητή, στη συνεδρίαση, θα έχουν, επίσης, η Ιταλία και η Κύπρος.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ