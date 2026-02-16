Tax & Labour

Συντάξεις Μαρτίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συντάξεις Μαρτίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Μαρτίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Fly Over Θεσσαλονίκης (ΣΔΙΤ): «Παράθυρο» για αποζημιώσεις σε ΑΒΑΞ - ΜΕΤΚΑ;

ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε έρχεται ο λογαριασμός σε 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων - Κλείνει η πλατφόρμα του Ε9

Σε εφαρμογή από σήμερα το Εργάνη ΙΙ: Τι αλλάζει για εργοδότες και εργαζόμενους

tags:
ΕΦΚΑ
Συντάξεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider