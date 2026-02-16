Tax & Labour | Φορολογικά

ΑΑΔΕ: Εργασίες για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2026

Διευκρινίσεις ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2026, παρείχε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ ενημερώνει για τα παρακάτω:

  • Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης-ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2026 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2026.
  • Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2027 δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μεταξύ 9:00 και 13:00.
  • Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου, όπως το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2025, θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

ΑΑΔΕ
ΕΝΦΙΑ
