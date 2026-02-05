Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Αντίθετες με το διεθνές δίκαιο οι δηλώσεις» για τα 12 ναυτικά μίλια

Ενώ η ανακοίνωση του υπουργείου δεν κατονομάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα τουρκικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι η δήλωση αποτελεί απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Aναφορικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 12 ναυτικά μίλια τοποθετήθηκε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Ο πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει «αδιαπραγμάτευτο» το δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image