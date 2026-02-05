Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων – Κατηγορείται ότι μετέδιδε μυστικές πληροφορίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων την Πέμπτη (05/02).

Η σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκαν σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.