Ειδήσεις | Ελλάδα

Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων – Κατηγορείται ότι μετέδιδε μυστικές πληροφορίες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων – Κατηγορείται ότι μετέδιδε μυστικές πληροφορίες
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων την Πέμπτη (05/02).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων την Πέμπτη (05/02).

Η σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκαν σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η βιώσιμη μετακίνηση μένει πίσω: Τι δείχνει για την Ελλάδα η νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ακίνητα: Μεταβιβάσεις εξπρές χωρίς γραφειοκρατία - Ξεμπλοκάρουν και κατασχεμένα

Χάσμα στις αμοιβές των μισθωτών: Στα €1.292,65 στις μεγάλες επιχειρήσεις, €853,82 στις μικρομεσαίες

tags:
Ένοπλες δυνάμεις
Σύλληψη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider