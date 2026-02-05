Συνάντηση Γεωργιάδη - Θεμιστοκλέους με αντιπροσωπεία από τους Συλλόγους Μαιών - Μαιευτών

Οι σύλλογοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο Υγείας, με αφορμή το υπό έγκριση νέο καθηκοντολόγιο.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσία του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, δέχθηκε στο γραφείο του αντιπροσωπεία από τους Συλλόγους Μαιών – Μαιευτών, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο Υγείας, με αφορμή το υπό έγκριση νέο καθηκοντολόγιο.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Τις Μαίες τις αγαπάμε και τις σεβόμαστε. Όλο αυτό είναι μία παρεξήγηση. Δεν πρόκειται να βγει καθηκοντολόγιο που δεν θα το έχουμε συμφωνήσει και επεξεργαστεί μαζί τους. Άρα μην ανησυχούν».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε: «Ήταν μία εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση σήμερα με τις Μαίες. Λύθηκαν όποιες παρεξηγήσεις υπήρχαν. Έχουμε ορίσει και νέο ραντεβού σε τρεις εβδομάδες από σήμερα, κατόπιν εντολής του Υπουργού».

Η πρόεδρος του Συλλόγου Μαιών – Μαιευτών της Αθήνας και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Μαιών – Μαιευτών Βικτωρία Βιβιλάκη δήλωσε: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο Υπουργός δέχθηκε οι νομικοί μας σύμβουλοι να επεξεργαστούν αυτό το αναθεωρημένο καθηκοντολόγιο μαζί με τους νομικούς συμβούλους του Υπουργείου και επίσης, ότι στις επόμενες προκηρύξεις δεν θα είναι μόνο Τ.Ε. Μαιευτικής, θα είναι και Π.Ε. Μαιευτικής, γιατί τώρα πια είμαστε μόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οι Μαίες. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και είμαστε πάντα ανοιχτοί να επεξεργαστούμε οτιδήποτε χρειάζεται για τον κλάδο μας».

Η πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μαιών – Μαιευτών Αθήνας, Κλαίρη Γουρουντή δήλωσε: «Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό. Είναι πολύ αισιόδοξο το κλίμα. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μία πραγματική αλλαγή στην Ελλάδα για τις Μαίες του σήμερα και του αύριο».