Ξάνθη: Ένας προορισμός γεμάτος ιστορία και πολιτισμό

Σταυροδρόμι πολιτισμών με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και πλούσια γαστρονομική παράδοση, η Ξάνθη έχει όλα όσα θέλει ένας ταξιδιώτης.

Μια πόλη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, πολύχρωμη και ζωντανή, η Ξάνθη χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες της οροσειράς Ροδόπης, είναι ένας προορισμός που ξεχωρίζει. Συνδυάζει αρμονικά την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό, με τα γραφικά στενά και τα αρχοντικά της. Σε πολλούς είναι γνωστή για το καρναβάλι της, ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας που συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ωστόσο, είναι ιδανική για εκδρομή όλες τις εποχές, για Σαββατοκύριακο ή και περισσότερες μέρες. Οι δραστηριότητες και τα αξιοθέατα είναι πολλά, οι μυρωδιές και οι γεύσεις ακόμα περισσότερες, ώστε να μην βαρεθείτε στιγμή.

Τα αξιοθέατα της Ξάνθης

Η Παλιά Πόλη

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Ξάνθης στο βόρειο τμήμα της, η Παλιά Πόλη, είναι γεμάτη λιθόστρωτα δρομάκια και νεοκλασικά αρχοντικά. Αξιοθέατο από μόνη της, η κάθε γωνιά της μαρτυρά την ιστορία και την παράδοσή του τόπου. Εκεί χτυπά και η καρδιά της πόλης, με εστιατόρια και καφετέριες που γεμίζουν καθημερινά με ανθρώπους όλων των ηλικιών. Θα βρείτε μαγαζιά με παραδοσιακά προϊόντα για να γεμίσετε τις αποσκευές σας και θα συναντήσετε και το παλιό Δημαρχείο Ξάνθης, γνωστό ως Αρχοντικό Μωϋσή, που λειτούργησε ως το 2013 και σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος πολιτισμού, αλλά και τη Μητρόπολη της Ξάνθης. Χαθείτε στα στενά και θαυμάστε τα κτίρια μακεδονικής αρχιτεκτονικής και τις γωνιές που προσφέρονται για πολλές φωτογραφίες.

