Και πάλι εκτός αγοράς η έπαυλη Λόπεζ-Άφλεκ - Δεν την αγοράζει κανείς

Το πρώην ζευγάρι αγόρασε την πολυτελή έπαυλη τον Μάιο του 2023 έναντι 60,9 εκατ. δολαρίων, λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον γάμο του.

Αποσύρθηκε και πάλι από την αγορά το ακίνητο που πωλούταν στην τιμή των 52 εκατ. δολαρίων της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ στο Μπέβερλι Χιλς, λίγους μήνες αφότου προσπάθησαν να προσελκύσουν εκ νέου αγοραστές με μείωση τιμής κατά 8 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με το Marketwatch, το πρώην ζευγάρι αγόρασε την πολυτελή έπαυλη τον Μάιο του 2023 έναντι 60,9 εκατ. δολαρίων, λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον γάμο του και δαπάνησε εκατομμύρια για την ανακαίνισή της.

Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2024 διατέθηκε ξανά προς πώληση στην τιμή των 68 εκατ. δολαρίων, λίγους μήνες πριν την ανακοίνωση του διαζυγίου τους.

Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 και ενώ έχει συμφωνηθεί οι Λόπεζ και Άφλεκ να μοιραστούν τα κέρδη από την πώληση του ακινήτου. Ωστόσο έχουν αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες στην εύρεση αγοραστή. Χαρακτηριστικά, τον Μάιο του 2025, μόλις δύο μήνες αφότου μείωσαν τη ζητούμενη τιμή στα 59,9 εκατ. δολάρια το ακίνητο αποσύρθηκε από την αγορά.

Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο, έγιναν εκ νέου προσπάθειες με την τιμή να μειώνεται ξανά στα 52 εκατ. δολάρια, με την ελπίδα ότι θα βρεθεί επιτέλους αγοραστής. Φαίνεται όμως πως πλέον οι δύο πρώην σύντροφοι αρχίζουν να εγκαταλείπουν καθώς το ακίνητο αποσύρθηκε και πάλι στις 26 Ιανουαρίου 2026.

Η πρώην οικία της Λόπεζ και του Άφλεκ έχει σίγουρα πολλά να προσφέρει για να προσελκύσει έναν πλούσιο αγοραστή που αναζητά την «επιτομή της πολυτέλειας». Διαθέτει μια μεγάλη γκάμα ανέσεων, όπως εσωτερικό αθλητικό συγκρότημα με γήπεδα μπάσκετ και pickleball, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, ρινγκ πυγμαχίας, αθλητικό lounge και μπαρ.

Στα πιο «παραδοσιακά» χαρακτηριστικά, διαθέτει 12 υπνοδωμάτια και 24 μπάνια σε έκταση 38.000 τετραγωνικά. Το ακίνητο βρίσκεται σε ένα οικόπεδο 5,2 στρεμμάτων στην κοινότητα Beverly Crest.

Η αγγελία περιέγραφε την κατοικία ως ένα γαλήνιο μέρος όπου «η διαχρονική κομψότητα και οι σύγχρονες ανέσεις συνδυάζονται αρμονικά στην καρδιά του Μπέβερλι Χιλς».

