Απ’ την αρχή στα δύσκολα στην προεδρία του Eurogroup o Κυριάκος Πιερρακάκης

Την ώρα που η ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης φαίνεται «τυπική», θέματα όπως αυτά του διεθνούς εμπορίου στο πλαίσιο των G7 και της διαχείρισης της εισόδου της Βουλγαρίας στο ευρώ εν μέσω πολιτικής κρίσης συζητούνται στις Βρυξέλλες.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup επί προεδρίας του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη έρχεται σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

Η πρόσφατη ανακοίνωση των επιπλέον δασμών 10+15% από τον Ντόναλντ Τραμπ σε 8 ευρωπαϊκές χώρες -μεταξύ των οποίων έξι μέλη της ΕΕ και τρία των G7, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία- αναμένεται να επηρεάσει τη συζήτηση.

Στη συνεδρίαση, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Αντουάν Λεσκούρ θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της τρέχουσας γαλλικής προεδρίας στους G7. Σε αυτές το βασικότερο θέμα αφορά στις ανισορροπίες του παγκόσμιου εμπορίου και στον τρόπο διαχείρισής τους από τις επτά ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου. Με τα δεδομένα να έχουν αλλάξει μετά τη νέα απόφαση των ΗΠΑ και με την ηγεσία της ΕΕ να έχει ήδη αντιδράσει, η γαλλική παρουσίαση και οι τοποθετήσεις των υπουργών της ευρωομάδας αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Το ενδιαφέρον γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν συνυπολογίσει κανείς ότι πριν από λίγες ημέρες ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ επισκέφθηκε την Κίνα (ο Καναδάς ανήκει στους G7, η Κίνα όχι), εκπέμποντας σήμα αλλαγής της εμπορικής πολιτικής της χώρας του καθώς υπέγραψε μία σειρά οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ενέργειας.

«Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο όπως είναι και όχι όπως θα επιθυμούσαμε να είναι», δήλωνε ο Κάρνεϊ αμέσως μετά την επίσκεψή του.

Θα προκύψει «λευκός καπνός» για την αντιπροεδρία της ΕΚΤ;

Οι 21 υπουργοί της Ευρωομάδας αναμένεται να συζητήσουν το θέμα των υποψηφιοτήτων για την αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με δεδομένο ότι εκπνέει η θητεία του Ισπανού Λουίς Ντε Γκίντος τον ερχόμενο Μάιο.

Έξι είναι οι υποψήφιοι, δύο εκ των οποίων -ο Πορτογάλος και ο Φινλανδός- έχουν διατελέσει πρόεδροι του Eurogroup. Πρόκειται για τους Μάριο Σεντένο (Πορτογαλία), Μάρτινς Κάζακς (Λετονία), Μάντις Μύλερ (Εσθονία), Όλι Ρεν (Φινλανδία), Ρίμαντας Σάντζιους (Λιθουανία) και Μπόρις Βούιτσιτς (Κροατία).

Οι υπουργοί καλούνται να προτείνουν στους αρχηγούς κρατών έναν υποψήφιο προς έγκριση. Επίσης, και το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη δική του θετική αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν προκύψει συμφωνία σε αυτή τη συνεδρίαση της ευρωομάδας, το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη.

Μερικές παρατηρήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Καμία εκ των «μεγάλων» χωρών της Ευρωζώνης δεν έχει υποψήφιο. Είναι μάλλον προφανές ότι προσανατολίζονται περισσότερο στην εκλογή του διαδόχου της Κριστίν Λαγκάρντ, η θητεία της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη του 2027. Το 2027 ολοκληρώνεται επίσης και η θητεία του επικεφαλής του ESM Πιερ Γκραμένια.

Εντύπωση, παράλληλα, προκαλεί το γεγονός της τριπλής υποψηφιότητας από τις βαλτικές χώρες (Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία) σε συνδυασμό μάλιστα με την υποψηφιότητα της γειτονικής Φινλανδίας. Αυτό μπορεί να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τα δεδομένα σε περίπτωση που ξεκινήσουν από σήμερα οι άτυπες διαδικασίες εσωτερικής ψηφοφορίας.

Σε κρίση η Βουλγαρία, ήπια όμως η προσαρμογή στο ευρώ

Η Τεμενούζκα Πέτκοβα είναι η υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας. Μέχρι σήμερα παρακολουθούσε τις συνεδριάσεις του Eurogroup ως παρατηρητής. Σήμερα θα είναι η πρώτη και ενδεχομένως η τελευταία επίσημη συμμετοχή της στην ευρωομάδα. Η πολιτική κρίση στη Βουλγαρία είναι δεδομένη και αναμένεται η διεξαγωγή νέων εθνικών εκλογών.

Σε ό,τι αφορά ωστόσο την είσοδο της χώρας στο ευρώ, αυτή φαίνεται να προχωρά εν γένει ομαλά. Για ακόμη μερικές εβδομάδες, οι πολίτες της χώρας έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και το λέβα, ενώ οι τιμές των προϊόντων θα αναγράφονται και στα δύο νομίσματα ως τα μέσα της χρονιάς προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα ανατιμήσεων. Συνήθως, με βάση την εμπειρία άλλων μελών της ευρωζώμνης, απαιτείται χρονικό διάστημα περίπου ενός χρόνου προκειμένου ώστε να επέλθει ισορροπία και να γίνουν πλήρως αντιληπτά τα χαρακτηριστικά της μετάβασης.

Αυτό που σίγουρα ενδιαφέρει περισσότερο τους «21» είναι η επόμενη κυβερνητική μέρα της Βουλγαρίας. Η χώρα απέτυχε να αξιοποιήσει τις τρεις διερευνητικές εντολές για σχηματισμού κυβέρνησης τις οποίες έδωσε ο φιλορώσος πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ. Η ενδεχόμενη και από πολλούς αναμενόμενη υβριδική δράση της Ρωσίας στις νέες εκλογές προκαλεί πονοκέφαλο στις Βρυξέλλες. Υπό αυτή την έννοια, η ομαλή ένταξη στο ευρώ λειτουργεί και ως «μαξιλάρι ασφαλείας».

Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στη σημερινή συνεδρίαση, οι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας, η ανάγκη για επενδύσεις στην άμυνα, η δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας βρίσκονται στην ατζέντα και παραμένουν βασικές προτεραιότητες της Ευρωζώνης.