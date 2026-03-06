Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: «Συντρίβουμε το καθεστώς» στο Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: «Συντρίβουμε το καθεστώς» στο Ιράν
Το Ισραήλ «συντρίβει το καθεστώς» στο Ιράν, δήλωσε σήμερα o αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

Το Ισραήλ «συντρίβει το καθεστώς» στο Ιράν, δήλωσε σήμερα o αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

«Συντρίβουμε το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και θα αδράξουμε κάθε ευκαιρία για να ενισχύσουμε τις επιτυχίες μας», τόνισε.

«Η Χεζμπολάχ (του Λιβάνου) επέλεξε να προσχωρήσει στη μάχη στο πλευρό του Ιράν και πληρώνει το τίμημα γι αυτό. Εμείς θα αδράξουμε κάθε ευκαιρία για να πλήξουμε τη Χεζμπολάχ και να εξαλείψουμε την απειλή. Δεν θα παραιτηθούμε από τον αφοπλισμό της», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι παγίδες των αυτόματων φορολογικών δηλώσεων - Τι πρέπει να προσέξουν πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι

Πολεμικό power game ανοιχτά της Κύπρου - Bel@harra vs Alvaro de Bazan F100 - Φλώρος-Βελόπουλος: Κρατάει χρόνια αυτή η διαμάχη

Η Alter Ego Media εξαγόρασε το 50,1% της More.gr

tags:
Ισραήλ
Ιράν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider