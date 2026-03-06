Ειδήσεις | Ελλάδα

Έλληνες πολίτες επαναπατρίστηκαν από το Ομάν, με πτήση της SKY express

Έφτασε το απόγευμα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η πτήση επαναπατρισμού περίπου 87 Ελλήνων πολιτών (μεταξύ των οποίων κι ένα βρέφος) από το Ομάν στην Αθήνα.

Έφτασε το απόγευμα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η πτήση επαναπατρισμού περίπου 87 Ελλήνων πολιτών (μεταξύ των οποίων κι ένα βρέφος) από το Ομάν στην Αθήνα. Η πτήση πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος της SKY express, σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών.

Παρότι η SKY express δεν πραγματοποιεί τακτικές πτήσεις σε προορισμούς της Μέσης Ανατολής πέραν του Τελ Αβίβ, ανταποκρίθηκε άμεσα στο σχετικό αίτημα, συμβάλλοντας στον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο του Μουσκάτ στο Ομάν προς το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αεροσκάφος Airbus A320neo της εταιρείας και διάρκεια πτήσης περίπου 6 ώρες.

«Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα. Η SKY express ανταποκρίθηκε άμεσα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή της δυνατότητα να στηρίζει κρίσιμες αποστολές, όταν αυτό απαιτείται» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

