Το Ισραήλ επιβεβαιώνει πως βάζει στο στόχαστρο «μονάχα στρατιωτικούς στόχους»

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα πως βάζει στο στόχαστρό του «μονάχα στρατιωτικούς στόχους», στον πόλεμό του εναντίον του Ιράν, αφού η Τεχεράνη έκανε λόγο για ζημιές σε πολιτικές υποδομές στα αμερικανικο-ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα πως βάζει στο στόχαστρό του «μονάχα στρατιωτικούς στόχους», στον πόλεμό του εναντίον του Ιράν, αφού η Τεχεράνη έκανε λόγο για ζημιές σε πολιτικές υποδομές στα αμερικανικο-ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, η εκπρόσωπος Τύπου της ιρανικής κυβέρνησης Φατμέ Μοχατζερανί δήλωσε σήμερα πως «390 οικιστικές μονάδες, 528 εμπορικές μονάδες και 13 ιατρικές μονάδες, εκ των οποίων 9 κέντρα της Ερυθράς Ημισελήνου στοχοθετήθηκαν» από την 28η Φεβρουαρίου.

Διάφορα ιρανικά ΜΜΕ έχουν μεταδώσει βίντεο με πλάνα που περιγράφουν ως κατοικημένες ζώνες που επλήγησαν στην πόλη Ιλάμ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, στο δυτικό Ιράν και στην Τεχεράνη, δύο ζώνες στην περίμετρο επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν μπορεί να επαληθεύσει αυτά τα πλάνα από ανεξάρτητη πηγή.

«Μπορώ να σας πω ότι βάζουμε στο στόχαστρο στρατιωτικούς στόχους, σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσανί, εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού, απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής ενημέρωσης.

Είναι «πολύ σημαντικό να έχουμε κριτική στάση απέναντι σε πληροφορίες που προέρχονται από το Ιράν», συμπλήρωσε.

Φωτογραφίες που τράβηξε σήμερα ένας φωτορεπόρτερ του AFP στο αθλητικό συγκρότημα Azadi, στη δυτική Τεχεράνη, καταγράφουν ένα κτίριο που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές έπειτα από ένα πλήγμα. Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Σοσανί δήλωσε πως δεν διαθέτει πληροφορίες επί του θέματος και ότι θα το ερευνήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ