Επικοινωνία Μακρόν με τον πρωθυπουργό του Ιράκ και με ευρωπαίους ηγέτες

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα Παρασκευή (06/03) τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρωθυπουργό του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι καθώς και με ευρωπαίους ηγέτες.

Όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος επικοινώνησε μεταξύ άλλων διαδοχικά με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στράμερ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

To Γενικό Επιτελείο Στρατού της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι το ελικοπτεροφόρο πλοίο Tonnerre πήρε διαταγή να πλεύσει προς τη Μεσόγειο, όπου θα συναντήσει το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο πέρασε ήδη το στενό του Γιβραλτάρ. Ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στο Instagram είπε ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο βρίσκεται στη Μεσόγειο για να προστατεύσει τους πολίτες της Γαλλίας που βρίσκονται στην περιοχή και τους συμμάχους της από τους ιρανικούς πυραύλους και τα drones. «Η Γαλλία δεν μετέχει, ούτε σκοπεύει να λάβει μέρος σε αυτόν τον πόλεμο. Προσπαθούμε να είμαστε στο μετρό του δυνατού λογικοί και ειρηνικοί», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

