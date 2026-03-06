Ιταλία: Aπέπλευσε η φρεγάτα Federico Martinengo με προορισμό την Κύπρο

Ειδήσεις | Διεθνή

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, απέπλευσε πριν από λίγο από τον Τάραντα, με προορισμό την Κύπρο, η φρεγάτα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού Federico Martinengo.

Αναμένεται να φτάσει στα ανοικτά της Μεγαλονήσου μέσα στις επόμενες σαράντα οκτώ ώρες.

Στην Martinengo επιβαίνουν 160 μέλη του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού και η Ρώμη συμμετέχει, με τον τρόπο αυτό, στην κοινή πρωτοβουλία για στήριξη και επίδειξη ουσιαστικής αλληλεγγύης προς την Κύπρο, την οποία ανέλαβε με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

