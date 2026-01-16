Πολιτική | Διεθνή

Βουλγαρία: Ο πρόεδρος Ράντεφ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βουλγαρία: Ο πρόεδρος Ράντεφ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές
Τα τρία μεγαλύτερα κόμματα αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα.

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα θα πραγματοποιήσει πρόωρες εκλογές αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Σήμερα, ο Ράντεφ έδωσε στο κόμμα «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» (DPS) την τελευταία ευκαιρία να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά το κόμμα απέρριψε το αίτημα, το τρίτο που το έκανε αυτό, αυτή την εβδομάδα.

Κατόπιν τούτου ο Ράντεφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πάμε σε εκλογές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κίμων: «Η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη» - Γιατί είναι το απόλυτο game changer

ΕΝΦΙΑ: 20 μυστικά για λιγότερο φόρο - Ποιοι θα κερδίσουν έκπτωση έως 20%

Πάνω από 5 δισ. ευρώ το κούρεμα οφειλών μέσω Εξωδικαστικού - Πόσα δάνεια ρύθμισαν οι servicers

tags:
Βουλγαρία
Εκλογές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider