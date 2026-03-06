Wall Street: Η χειρότερη εβδομάδα εδώ και σχεδόν ένα χρόνο

Σταθερά σε «κόκκινο» έδαφος κινήθηκαν οι δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας μία «τρομαγμένη» εβδομάδα όπου κυριάρχησε η βαθιά ανησυχία για την τύχη του κλάδου ενέργειας.

Σταθερά σε «κόκκινο» έδαφος κινήθηκαν οι δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας μία «τρομαγμένη» εβδομάδα όπου κυριάρχησε η βαθιά ανησυχία για την τύχη του κλάδου ενέργειας καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, την ώρα μάλιστα που ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από παράδοση άνευ όρων. Μία απροσδόκητη πτώση της απασχόλησης στις ΗΠΑ, ήρθε να επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη «μουντό» κλίμα.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 453,19 μονάδες, ή 0,95% στις 47.501,55 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε 1,36% στις 6.738,15 μονάδες ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 1,59% στις 22.387,68 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow έχασε περίπου 3,2%, η χειρότερη επίδοσή του εδώ και περίπου από ένα χρόνο. Η πτώση του S&P 500 ξεπέρασε το 1,8%, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 0,6%.

Οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών δέχτηκαν πιέσεις την Παρασκευή, επιβαρύνοντας τους δείκτες. Οι μετοχές των Magnificent Seven «κοκκίνισαν», με τις Meta και Amazon να καταγράφουν τις πιο έντονες απώλειες, στα επίπεδα του 2,5% και οι δύο%.

Μια απογοητευτική έκθεση για τις μισθοδοσίες ενέτεινε τις ανησυχίες ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα μπορούσε να «ψυχρανθεί», ακριβώς τη στιγμή που οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή ωθούν το κόστος ενέργειας απότομα υψηλότερα. Αυτό το μείγμα απειλεί να περιορίσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, περιπλέκοντας τις κινήσεις της ως προς τις μειώσεις των επιτοκίων και αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για ανανεωμένη πίεση στον πληθωρισμό.

«Είναι ένα διπλό χτύπημα για την χρηματιστηριακή αγορά σήμερα: η αδύναμη έκθεση για την απασχόληση και η κλιμακούμενη τιμή του πετρελαίου», δήλωσε η Κριστίνα Χόπερ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην χρηματοοικονομική εταιρεία Man Group στη Νέα Υόρκη.

Το ράλι του πετρελαίου συνέχισε ακόμα πιο εκρηκτικά σήμερα, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι ενώ το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent σκαρφάλωσε 7,28% στα 92,69 δολάρια. Το WTI έχει αναρριχηθεί περίπου 35,63% αυτή την εβδομάδα, στα μεγαλύτερα κέρδη του από το 1983 (υψηλό 43 ετών) ενώ το Brent μετρά άνοδο 28%.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ Κααμπί, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα αναγκάσει σε λίγο τις χώρες του Κόλπου να διακόψουν τις εξαγωγές πετρελαίου, τονίζοντας ότι τιμές του αργού πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 δολάρια ανά βαρέλι τις επόμενες εβδομάδες εάν τα πετρελαιοφόρα δεν μπορέσουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας έξτρα προβληματισμό στις αγορές και όχι μόνο.