Πτώση 2,4% σε εβδομαδιαία βάση για τον χρυσό

Το πολύτιμο μέταλλο ολοκλήρωσε την πρώτη του αρνητική εβδομάδα μετά από τέσσερις κερδοφόρες.

Άνοδο σημείωσε ο χρυσός την Παρασκευή καθώς τα πιο αδύναμα στοιχεία για τις μισθοδοσίες στις ΗΠΑ διατήρησαν ζωντανές τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, αν και ένα ισχυρότερο δολάριο περιόρισε τα κέρδη, ωστόσο το πολύτιμο μέταλλο ολοκλήρωσε την πρώτη του αρνητική εβδομάδα μετά από τέσσερις κερδοφόρες.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot ενισχύθηκε 1,4% στα 5.149,14 δολάρια ανά ουγγιά, ωστόσο υποχώρησε 2,4% σε εβδομαδιαία βάση. Τα futures χρυσού στις ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου αυξήθηκαν 1,6% στα 5.158,70 δολάρια.

«Μια ανησυχητικά αδύναμη έκθεση μισθοδοσίας που είδε μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μαζί με υψηλότερους μισθούς ψιθυρίζει στασιμοπληθωρισμό. Ας δούμε αν αυτό είναι αρκετό για να βοηθήσει τον χρυσό να ανακάμψει από μια απογοητευτική εβδομάδα», δήλωσε ο Tai Wong, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι μισθοδοσίες εκτός γεωργίας μειώθηκαν κατά 92.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των οικονομολόγων για κέρδος 59.000, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,4%. Η υγειονομική περίθαλψη, ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας, απώλεσε 28.000 θέσεις εργασίας.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, το Ισραήλ χτύπησε τη Βηρυτό αφού διέταξε μια άνευ προηγουμένου εκκένωση ολόκληρων των νότιων προαστίων της πρωτεύουσας του Λιβάνου, μια σημαντική επέκταση του πολέμου κατά του Ιράν που ξεκίνησε πριν από μια εβδομάδα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε πως σε τέσσερις με έξι εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη «σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου». Σύμφωνα με την ίδια, ο αμερικανικός στρατός «διαθέτει επαρκή οπλισμό για να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες στο Ιράν».

Όσο αφορά τα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι spot σημείωσε κέρδη 2,6% στα 84,30 δολάρια η ουγγιά. Η πλατίνα πρόσθεσε 0,5% στα 2.131,50 δολάρια, ενώ το παλλάδιο έχασε 1,1% στα 1.646,84 δολάρια. Όλα τα μέταλλα σημείωσαν απώλειες στην εβδομάδα.