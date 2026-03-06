Στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα η ΑΑΔΕ. Τι ισχύει για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και τα τεκμήρια. Οι «κλειδωμένοι» κωδικοί, οι εκπτώσεις, οι δόσεις και οι τροποποιητικές δηλώσεις που διορθώνουν λάθη και παραλείψεις.

Στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων βρίσκεται η ΑΑΔΕ. Από μέρα σε μέρα αναμένεται να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η απόφαση με τις διευκρινίσεις και τις οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων Ε1 και Ε2 ενώ οι πύλες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα ανοίξουν στις 16 Μαρτίου για να κλείσουν στις 15 Ιουλίου 2026.

Περισσότεροι από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, θα διαπιστώσουν φέτος ότι η φορολογική τους δήλωση θα είναι όχι μόνο προσυμπληρωμένη αλλά και προεκκαθαρισμένη κι έτοιμη για υποβολή. Ωστόσο για να αποφύγουν έξτρα επιβαρύνσεις θα πρέπει να «τσεκάρουν» τα προσυμπληρωμένα στοιχεία της δήλωσης και να διορθώσουν τυχόν λάθη κενά ή παραλείψεις υποβάλλοντας οι ίδιοι τη δήλωση πριν η ΑΑΔΕ πατήσει το κουμπί της αυτόματης αποστολής.

Τα σημεία SOS

Τα πεδία που πρέπει να ελεγχθούν είναι:

Το ύψος του εισοδήματος. Πλήρη εικόνα για τα ποσά και για το φόρο που παρακρατήθηκε μπορούν να έχουν οι φορολογούμενοι επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση. Ωστόσο οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι κλειδωμένοι και σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν λάθη η ελλείψεις οι φορολογούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση και να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό του εισοδήματος και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ με βάση το οποίο θα αλλάξουν τα προσυμπληρωμένα ποσά.

Οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών. Αν δεν καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%.

Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αν το άθροισμα τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα η εφορία θα υπολογίσει το φόρο με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Μπορούν να καλύψουν την διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος επικαλούμενοι αποταμιεύσεις από εισοδήματα παλαιότερων ετών, χρηματικά ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα) εφάπαξ αποζημιώσεις, δάνεια, γονικές παροχές δωρεές, κληρονομιές.

Τα στοιχεία για τα προστατευόμενα τέκνα . Μειώνουν το ποσό του τελικού φόρου από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι με αυτόματες δηλώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα εξής:

1. Μπορούν να υποβάλλουν οι ίδιοι την προσυμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ακόμη και εάν δεν διαφωνούν με το περιεχόμενο της. Αν δεν υποβάλουν δήλωση η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη δήλωση με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.

2. Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα στοιχεία θα ειδοποιηθούν προκειμένου να επισκεφθούν εκ νέου την εφαρμογή, να δουν τα νέα δεδομένα και ανάλογα με το χρόνο στον οποίο επήλθε η μεταβολή να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

3. Ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε και για τον καθορισμό της φορολογικής οφειλής εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που κοινοποιείται στον φορολογούμενο. Μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού υπάρχει η δυνατότητα διορθώσεων με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως τις 15 Ιουλίου 2026.

4. Η οφειλή αποπληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το ποσοστό της έκπτωσης διαμορφώνεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 30 Απριλίου του σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.