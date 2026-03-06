Με ράλι 43ετίας το πετρέλαιο: Εβδομαδιαία κέρδη 35,63% για το WTI - Ξεπέρασε τα 90 δολάρια

Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent σκαρφάλωσε 7,28% στα 92,69 δολάρια και μετρά κέρδη 28% σε εβδομαδιαία βάση.

Το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση από το Ιράν, εγείροντας φόβους για έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα προκαλέσει άγριες διαταραχές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate εκτινάχθηκαν 12,21% στα 90,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent σκαρφάλωσε 7,28% στα 92,69 δολάρια.

Το WTI έχει αναρριχηθεί περίπου 35,63% αυτή την εβδομάδα, στα μεγαλύτερα κέρδη του από το 1983 (υψηλό 43 ετών) ενώ το Brent μετρά άνοδο 28%. «Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από παράδοση άνευ όρων!», ανέφερε ο Τραμπ ενώ η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή, διαταράσσοντας την παραγωγή ενέργειας με την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη ναυτιλιακή οδό, «κολλημένη».

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ Κααμπί, δήλωσε νωρίτερα στους FT ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 δολάρια ανά βαρέλι τις επόμενες εβδομάδες εάν τα πετρελαιοφόρα δεν μπορέσουν να περάσουν από τα Στενά, προκαλώντας κατάρρευση «στις οικονομίες του κόσμου». «Όλοι οι εξαγωγείς στην περιοχή του Κόλπου θα πρέπει να ζητήσουν λόγους ανωτέρας βίας. Εάν δεν το κάνουν, κάποια στιγμή θα πληρώσουν την ευθύνη για αυτό, και αυτή είναι η επιλογή τους» πρόσθεσε.

Το Ιράκ έχει σταματήσει την παραγωγή 1,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως, ενώ και το Κουβέιτ έχει επίσης αρχίσει να μειώνει την παραγωγή μετά την εξάντληση του αποθηκευτικού χώρου. «Η αγορά μετατοπίζεται από την τιμολόγηση καθαρού γεωπολιτικού κινδύνου στην αντιμετώπιση της απτής λειτουργικής διαταραχής», επεσήμανε η Νατάσα Κανέβα, επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων στην JP Morgan.

Οι περικοπές στην παραγωγή θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα 6 εκατ. βαρέλια την ημέρα στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, εάν τα Στενά δεν επιστρέψουν στην κυκλοφορία, συμπλήρωσε ενώ η JP Morgan αναμένει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα εισάγου και εκείνα περιορισμούς στην προσφορά την επόμενη εβδομάδα. Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ «μόλις άρχισαν να πολεμούν».

«Το Ιράν ελπίζει ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε, αλλά αυτός είναι ένας πολύ κακός λανθασμένος υπολογισμός», πρόσθεσε. «Δεν υπάρχει έλλειψη αμερικανικής θέλησης εδώ... Αν νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα, απλώς περιμένετε. Η ποσότητα της μαχητικής ισχύος που εξακολουθεί να ρέει, που εξακολουθεί να έρχεται, που θα μπορούμε να προβάλουμε πάνω από το Ιράν είναι πολλαπλάσια από αυτήν που υπάρχει αυτή τη στιγμή όταν προσθέσετε τις δυνατότητές μας και εκείνες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων» συμπλήρωσε.