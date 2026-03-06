Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου Πούτιν με τον πρόεδρο του Ιράν

Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου Πούτιν με τον πρόεδρο του Ιράν
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν τάχθηκε υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε απόψε με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Η θέση αρχής της Ρωσίας, για την ανάγκη μιας άμεσης παύσης των εχθροπραξιών, επαναβεβαιώθηκε» ανέφερε η ρωσική προεδρία.

Ο Πούτιν ζήτησε επίσης να επιστρέψουν όλες οι πλευρές «στον δρόμο μιας πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

