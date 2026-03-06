Λευκός Οίκος: Σε 4 με 6 εβδομάδες το τέλος του πολέμου - «Οι IRGC χτύπησαν βάση των ΗΠΑ στη Βαγδάτη»

Tι γνωστοποίησε η Καρολάιν Λέβιτ. «Η αεροπορική βάση Αλ-Ντάφρα, που ανήκει στους Αμερικανούς τρομοκράτες, στοχοθετήθηκε από drones και πυραύλους».

Σε τέσσερις με έξι εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη «σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου». Σύμφωνα με την ίδια, ο αμερικανικός στρατός «διαθέτει επαρκή οπλισμό για να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες στο Ιράν».

Υποστήριξε επίσης ότι «βρισκόμαστε σε πορεία για να επιτύχουμε αεροπορική υπεροχή και έλεγχο του εναέριου χώρου του Ιράν». Παράλληλα, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τον διάδοχο του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν λέγοντας: «Εξετάζουμε αρκετά πρόσωπα που θα μπορούσαν να ηγηθούν του Ιράν». Νωρίτερα, ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από παράδοση άνευ όρων, απέστειλε μέσα από νέο μήνυμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Μετά από την παράδοση άνευ όρων, και την επιλογή ενός/μίας μεγάλου/ων και αποδεκτού ηγέτη/ών, εμείς, και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ», επεσήμανε και πρόσθεσε: «το Ιράν θα έχει ένα μεγάλο μέλλον. Κάντε το Ιράν σπουδαίο ξανά (MIGA!)» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν στην αμερικανική αεροπορική βάση στα Εμιράτα, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, χρησιμοποιήθηκε για να εξαπολυθεί ένα πλήγμα εναντίον ενός σχολείου στο Ιράν, την πρώτη ημέρα του πολέμου, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο περισσότερα από 160 άτομα, με τα περισσότερα να είναι ανήλικες μαθήτριες.

«Η αεροπορική βάση Αλ-Ντάφρα, που ανήκει στους Αμερικανούς τρομοκράτες στην περιοχή, στοχοθετήθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους», σημειώνουν οι Φρουροί της Επανάστασης. Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ επιβεβαιώνουν αυτό το πλήγμα στο Ιράν και η Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε πως το Πεντάγωνο διεξάγει μία έρευνα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είπε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ δεν θα έβαζαν ποτέ στο στόχαστρό τους «εσκεμμένα» ένα σχολείο.