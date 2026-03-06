ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν μέσα σε μία εβδομάδα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν περισσότερους από 3.000 στόχους από την έναρξη των επιχειρήσεών τους στο Ιράν, ανακοίνωσε απόψε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης και ελέγχου, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αλλά επίσης και πολεμικά πλοία και υποβρύχια, διευκρίνισε η Centcom στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ