CNN: Η Κίνα ενδέχεται να βοηθήσει το Ιράν οικονομικά και με εξαρτήματα πυραύλων

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Κίνα ενδέχεται να βοηθήσει το Ιράν με οικονομική υποστήριξη, ανταλλακτικά και εξαρτήματα πυραύλων, αν και το Πεκίνο, που μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός πολέμου μέχρι τώρα, ενεργεί με με προσοχή λόγω ανησυχιών για τον ενεργειακό εφοδιασμό και τη σταθερότητα στα Στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρει το CNN.

Η Κίνα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ιρανικό πετρέλαιο και φέρεται να ασκεί πιέσεις στην Τεχεράνη να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ

Το CNN αναφέρει επίσης ότι η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες και τις κινήσεις αμερικανικών στρατευμάτων, πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Αυτό αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι η Μόσχα επιδιώκει να εμπλακεί στον πόλεμο, έστω κι αν δεν είναι σαφές εάν κάποια μεμονωμένη ιρανική επίθεση μπορεί να συνδεθεί με ρωσικές πληροφορίες, κάτι που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Washington Post. Ωστόσο, πολλά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν χτυπήσει τοποθεσίες όπου βρίσκονταν αμερικανικά στρατεύματα τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, η Κίνα παραμένει πιο επιφυλακτική λόγω της εξάρτησής της από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το CNN. «Η Κίνα είναι πιο επιφυλακτική στην υποστήριξή της. Θέλει να τελειώσει ο πόλεμος επειδή θέτει σε κίνδυνο τον ενεργειακό της εφοδιασμό», δήλωσε μία από τις πηγές.