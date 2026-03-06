Τσίπρας: Νέο κόμμα όταν θα έχουμε ομάδα που θα κερδίσει

«Όταν θα έχουμε σχέδιο και ομάδα με ανάλωση και εμπειρία και θα κερδίζει το γήπεδο» επεσήμανε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση ομάδων πρωτοβουλιών για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το «παρών» σε αίθουσα του δημαρχείου της πόλης στη Θεσσαλονίκη πριν την αυριανή παρουσίαση του βιβλίου του στην Κοζάνη. Ως προς το χρονικό σημείο που τοποθετεί την ανακοίνωση νέου κόμματος ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε: «όταν θα έχουμε σχέδιο και ομάδα με ανάλωση και εμπειρία και θα κερδίζει το γήπεδο».

«Θα ξεκινήσουμε μαζί την προσπάθεια όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε» υπογράμμισε. «Στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις, να πας νωρίτερα και να σε στήσει ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια μαζί, όλοι και όλες όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα. Με ποιους; Με όλους όσους αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα για ισχυρή πρόταση» πρόσθεσε.

«Αρκεί να αφήνουν έξω από τις αίθουσες την ιδιοτέλεια τους. Πάθαμε και μάθαμε και από τις νίκες κι από τις ήττες. Αν κάτι μας καλεί όλους τους προοδευτικούς πολίτες να δράσουμε είναι η κοινή αίσθηση ότι αυτό το καθεστώς αλωνίζει γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος, ενώ υπάρχει και αδυναμία στον προοδευτικό χώρο», σημείωσε τονίζοντας ότι «έχουν βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και σε ανισότητες» και θα πρέπει να παρακινηθούν από «την επιθυμία του φοιτητή να εργαστεί εδώ, του συνταξιούχου να ζήσει με αξιοπρέπεια».

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δείχνει την «αναγκαιότητα επιστροφής στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» που στοχεύει σε μια «Ελλάδα ισχυρή αλλά και σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας ότι «μπαίνουμε σε πολύ δύσκολη περίοδο με εικόνες που δεν είναι ταινία αλλά η τρομακτική πραγματικότητα. Οι συνέπειες Δεν είναι απλά στην γειτονιά μας. Μας ακουμπάνε».

Ο Αλέξης Τσίπρας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου όσο δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος στο πολιτικό σύστημα αυτός «αναπτυχθεί αλλού, στην ακροδεξιά. Καμία από τις υπάρχουσες δυνάμεις του προοδευτικού κόσμου δεν είναι ότι δεν θέλουν αλλά δεν μπορούν. Δεν αρκεί η πρόθεση. Με την φθορά δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη διαφθορά» είπε και αναφέρθηκε στην ανάγκη υπέρβασης και επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης.