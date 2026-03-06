Ευρωαγορές: Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση εδώ και σχεδόν ένα χρόνο

Φρανκφούρτη και Παρίσι κατέγραψαν τις πιο απότομες εβδομαδιαίες απώλειες από τον Απρίλιο του 2025, ενώ η Μαδρίτη σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και τέσσερα χρόνια.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές αντέστρεψαν τα αρχικά τους κέρδη και έκλεισαν με απώλειες την Παρασκευή, καθώς το θετικό ξεκίνημα εξαφανίστηκε μέσα στη νευρικότητα που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και κυρίως τη νέα «βουτιά» που σημειώνει το πετρέλαιο με το ενδεχόμενο διαταραχής του εφοδιασμού να τρομάζει τις αγορές.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 1,1 στις 598,15 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από δύο μήνες, ενώ σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, με απώλειες που έφτασαν το 5,5%, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κατέγραψε πτώση 1,13% στις 24.547 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40, ο οποίος ολοκλήρωσε στις 7.993 μονάδες, με απώλειες 0,65%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 έχασε 1,24% στις 10.284 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε 1,02% στις 44.152 μονάδες. Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 σημείωσε πτώση 1,11% στις 17.054 μονάδες.

Τα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης και του Παρισιού κατέγραψαν τις πιο απότομες εβδομαδιαίες απώλειες από τον Απρίλιο του περασμένου έτους, ενώ η Μαδρίτη σημείωσε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση εδώ και τέσσερα χρόνια.

Το ήδη αρνητικό κλίμα επιβάρυνε η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι απαιτεί την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν ενώ επανάλαβε δε ότι δεν θέλει μια ηγεσία που θα χρειαστεί «10 χρόνια για να επαναφέρει τη χώρα», ενώ υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ηγεσία του Ιράν που η Ουάσιγκτον παρακολουθεί ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα σκοτωθούν από τις επιθέσεις.

Νέο ράλι σημειώνει το πετρέλαιο την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Τα futures του αργού πετρελαίου Brent εκτινάσσονται 8,43% στα 92,61 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας νέο υψηλό σχεδόν δύο ετών ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ εκτοξεύονται 11,6% στα 90,41 δολάρια, σε υψηλό από τον Απρίλιο του 2024.