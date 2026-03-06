Ράλι τετραετίας για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο - Εβδομαδιαίο άλμα 67%

Η μεταβλητότητα στα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου έχει υπερτετραπλασιαστεί κοντά σε υψηλό από τα μέσα του 2023.

Tη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από την ενεργειακή κρίση πριν από τέσσερα χρόνια (από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου 2022), κατέγραψε τo ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνει την αβεβαιότητα για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας.

Τα ολλανδικά συμβόλαια επόμενου μήνα, που αποτελούν το βασικό ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, έκλεισαν την Παρασκευή με ημερήσια άνοδο 5,2% στα 53,38 ευρώ ανά μεγαβατώρα και εκτινάχθηκαν 67% σε εβδομαδιαία βάση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το Ιράν να παραδοθεί άνευ όρων, με τον πόλεμο στην Τεχεράνη να εισέρχεται στην έβδομη ημέρα και η μεταβλητότητα αυξήθηκε έντονα.

Παράλληλα, η μεταβλητότητα στα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου έχει υπερτετραπλασιαστεί από τις αρχές του έτους και βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2023.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κλιμάκωση της σύγκρουσης και η αβεβαιότητα για τη διάρκειά της κρατούν τους traders σε επιφυλακή ενώ οι πιθανοί κλυδωνισμοί στις ενεργειακές προμήθειες τροφοδοτούν φόβους για έντονο ανταγωνισμό στην αγορά καυσίμων και για ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ δήλωσε στους Financial Times ότι ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιστεί άμεσα, θα χρειαστούν «εβδομάδες έως μήνες» ώστε η χώρα να επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό παραδόσεων.

Η μεγαλύτερη μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, στο Ras Laffan, έκλεισε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μετά από επίθεση ιρανικού drone.

«Αν θέλεις ένα επιπλέον φορτίο αμερικανικού φυσικού αερίου στο Βερολίνο, πρέπει να προσφέρεις αρκετά υψηλή τιμή ώστε να το αποσπάσεις από το Τόκιο», ανέφεραν αναλυτές της Bernstein. Ήδη αρκετά δεξαμενόπλοια έχουν αλλάξει πορεία τις τελευταίες ημέρες προς την Ασία.