Καναδάς: Συμφωνία με Κίνα για μείωση των δασμών - Αναθερμαίνονται οι διμερείς σχέσεις

Ο Καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια συμφωνία με το Πεκίνο που ανοίγει τον δρόμο για τη μείωση των δασμών τους οποίους είχε επιβάλει η μία χώρα στην άλλη,

Η σχέση του Καναδά με την Κίνα «με βάση τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί τους τελευταίους μήνες» είναι «πιο προβλέψιμη», δήλωσε σήμερα ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο με στόχο την αναθέρμανση των διμερών δεσμών, όταν του ζητήθηκε από δημοσιογράφους να συγκρίνει τις σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ και με την Κίνα.

Ο Κάρνεϊ εξήγησε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις συναντήσεις που είχε με Κινέζους αξιωματούχους – μεταξύ των οποίων και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα σήμερα-- συζήτησαν τόσο θέματα συνεργασίας όσο και διαφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Και αυτού του είδους ο ειλικρινής και συνεπής διάλογος (…) οδηγεί σε μια πιο προβλέψιμη και αποτελεσματική σχέση», εκτίμησε ο ίδιος.

Ωστόσο ο Κάρνεϊ χαρακτήρισε τις σχέσεις του Καναδά με τις ΗΠΑ «πολύ πιο πολύπλευρες, πολύ βαθύτερες, πολύ πιο ευρείες απ’ ό,τι με την Κίνα».

Εξάλλου ο Καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια συμφωνία με το Πεκίνο που ανοίγει τον δρόμο για τη μείωση των δασμών τους οποίους είχε επιβάλει η μία χώρα στην άλλη τα τελευταία χρόνια, αφότου οι διμερείς σχέσεις εισήλθαν σε πορεία επιδείνωσης μετά το 2018.

«Ο Καναδάς και η Κίνα κατέληξαν σε προκαταρκτική, αλλά ιστορική, εμπορική συμφωνία με στόχο να αρθούν τα εμπόδια στο εμπόριο και να μειωθούν οι δασμοί. Ο Καναδάς αναμένει ότι η Κίνα θα μειώσει τους δασμούς στην καναδική κανόλα (ελαιοκράμβη) ως την 1η Μαρτίου», σημείωσε ο ίδιος.

Παράλληλα ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί η είσοδος στον Καναδά 49.000 ηλεκτρικών οχημάτων κατασκευασμένων στην Κίνα με προτιμησιακούς δασμούς «ύψους 6,1%».

«Αυτό αποτελεί επιστροφή στο επίπεδο πριν τις πρόσφατες εμπορικές εντάσεις, αλλά με βάση μια συμφωνία που υπόσχεται πολλά περισσότερα για τους Καναδούς», σημείωσε ο ίδιος μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Αναμένουμε ότι τα επόμενα τρία χρόνια αυτή η συμφωνία θα φέρει σημαντικές κινεζικές επενδύσεις στον τομέα της καναδικής αυτοκινητοβιομηχανίας, δημιουργώντας καλές θέσεις εργασίας στον Καναδά και επιταχύνοντας τη μετάβασή μας προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές άνθρακα και προς την αυτοκινητοβιομηχανία του μέλλοντος».

Τέλος, ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι σύντομα οι Καναδοί θα μπορούν να επισκέπτονται την Κίνα χωρίς βίζα. «Είμαι πολύ χαρούμενος που ανακοινώνω ότι ο πρόεδρος Σι δεσμεύθηκε, κατά τη συνάντησή μας σήμερα, να εγγυηθεί την πρόσβαση χωρίς βίζα στους Καναδούς που επισκέπτονται την Κίνα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ