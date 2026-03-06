Μητσοτάκης: «Από τις επόμενες εθνικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού ψηφίζουν με επιστολική ψήφο από εκεί που ζουν»

«Από τις επόμενες εθνικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο από εκεί που ζουν», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για τη νομοθέτηση της δυνατότητας συμμετοχής των αποδήμων στις εθνικές εκλογές με επιστολική ψήφο.

Τονίζει ότι πλέον γίνεται πιο εύκολη από ποτέ η συμμετοχή των αποδήμων στις εθνικές εκλογές. «Μέχρι το 2019 αν ζούσες στο εξωτερικό και ήθελες να ψηφίσεις έπρεπε να ταξιδέψεις στην Ελλάδα. Το 2023 κάναμε το πρώτο βήμα. Για πρώτη φορά οι Έλληνες της διασποράς ψήφισαν σε εκλογικά κέντρα του εξωτερικού. Τις προηγούμενες μέρες ψηφίστηκε στη Βουλή μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση. Από τις επόμενες εθνικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο από εκεί που ζουν. Ακριβώς όπως το έκαναν στις ευρωεκλογές. Χωρίς μετακινήσεις. Χωρίς ταξίδια εκατοντάδων χιλιομέτρων έως το πλησιέστερο εκλογικό κέντρο. Η φωνή ενός πολίτη στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο, στο Τορόντο έχει το ίδιο βάρος με τη φωνή ενός πολίτη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο Ηράκλειο. Είναι το αυτονόητο. Ίσα δημοκρατικά δικαιώματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες, όπου κι αν αυτοί ζουν. Έτσι τιμούμε τη διασπορά, στην πράξη», υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.