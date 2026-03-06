ΗΠΑ: Η υπηρεσία τελωνείων δεν διαθέτει τα τεχνικά μέσα για να ξεκινήσει την επιστροφή δασμών

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία τελωνείων (CBP) των ΗΠΑ υποστήριξε σήμερα, ενώπιον Αμερικανού δικαστή, ότι δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει την επιστροφή των δασμών, τους οποίους κατήργησε στα μέσα Φεβρουαρίου το Ανώτατο Δικαστήριο.

Την Τετάρτη, δικαστής του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου (CIT) ζήτησε από τη CBP να καθορίσει ποιο θα ήταν το κόστος των εισαγωγών στις ΗΠΑ κατά την τελευταία χρονιά, χωρίς τους επιπρόσθετους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να ξεκινήσει τη διαδικασία αποζημίωσης των επιχειρήσεων.

Όμως στην απάντησή του προς το CIT, ένας εκπρόσωπος των αμερικανικών τελωνείων εξήγησε ότι δεν διαθέτει τα αναγκαία υλικά μέσα για να εφαρμόσει την εντολή του Δικαστηρίου, λόγω του «άνευ προηγουμένου όγκου των πιθανών επιστροφών».

«Οι διοικητικές διαδικασίες και η (διαθέσιμη) τεχνολογία δεν είναι προσαρμοσμένες για ένα έργο τέτοιου εύρους» και θα χρειαζόταν να απασχοληθεί πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού της CBP, εις βάρος άλλων αποστολών που έχουν ως στόχο «να μειώσουν τις άμεσες απειλές για την εθνική και οικονομική ασφάλεια».

Συνολικά, η υπηρεσία υπολογίζει ότι 330.000 επιχειρήσεις εισήγαγαν προϊόντα, αφότου τέθηκαν σε ισχύ οι ακυρωμένοι πλέον δασμοί του Τραμπ. Οι τελωνειακοί δασμοί υπολογίζεται ότι απέδωσαν 166 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία πλέον θα πρέπει να επιστραφούν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε στις 20 Φεβρουαρίου το μεγαλύτερο μέρος των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ επικαλούμενος έναν νόμο του 1977 (IEEPA), κρίνοντας αντισυνταγματική την επιβολή φορολόγησης χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος αμέσως ανακοίνωσε ότι επιβάλλει νέο δασμό για όλες τις χώρες, ύψους 10%, βασιζόμενος σε έναν άλλον νόμο.

Η CBP διευκρίνισε ότι σταμάτησε να συλλέγει τους δασμούς με βάση τον νόμο IEEPA, από τις 24 Φεβρουαρίου. Έτσι όμως άνοιξε ο δρόμος για να αποζημιωθούν οι εταιρείες εισαγωγών και πολλές από αυτές προσέφυγαν στη δικαιοσύνη.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν κρύβει ότι θα περιμένει να εκδοθούν δικαστικές αποφάσεις προκειμένου να επιστρέψει τα χρήματα στους δικαιούχους.

