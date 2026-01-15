Βουλή: Την Τετάρτη στην Ολομέλεια η πρόταση Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής για τα αγροτικά

Η πρόταση θα συζητηθεί με τη διαδικασία της γενικευμένης επερώτησης (σ.σ. θα μπορούν να εγγραφούν να μιλήσουν όσοι επιθυμούν) και θα ολοκληρωθεί σε μία συνεδρίαση.

Την ερχόμενη Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα έχει ως αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

