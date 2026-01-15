Euroxx: Διαψεύδει πρόταση εξαγοράς από τράπεζα

Kατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ξεκαθαρίζει πως το δημοσίευμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σε διάψευση δημοσιεύματος περί εξαγοράς της εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα προχώρησε η Euroxx, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Σε σχέση με πρόσφατο δημοσίευμα που αναφέρεται σε δήθεν συμφωνία για την εξαγορά της Εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα, η Εταιρεία, ύστερα από ενημέρωση που έλαβε από τους βασικούς μετόχους της, δηλώνει ότι δεν έχουν λάβει πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους στην Εταιρεία, και ότι το εν λόγω δημοσίευμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διαφανή, έγκαιρη και ισότιμη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, εφόσον και όταν αυτές προκύψουν».

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει μια κινητικότητα με ενδιαφερόμενους τη στιγμή που κυριαρχεί το ερώτημα του κατά πόσο υπάρχει συντεταγμένη γραμμή από όλους τους μετόχους της Euroxx.