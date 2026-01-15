H Ericsson σχεδιάζει την περικοπή 1.600 θέσεων εργασίας στη Σουηδία

Στην περικοπή περίπου 1.600 θέσεων εργασίας στη Σουηδία προχωρά η Ericsson, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο σουηδικός όμιλος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η σουηδική εταιρεία επιδιώκει μέσω των μειώσεων στο προσωπικό της να διατηρήσει τα τρέχοντα επίπεδα στην κερδοφορία της, τη στιγμή που οι επενδύσεις σε δίκτυα 5G υποχωρούν, ενώ οι επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών επηρεάζουν τις εισαγωγές πρώτων υλών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η προτεινόμενη μείωση προσωπικού εντάσσεται σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της δομής κόστους του ομίλου, ενώ παράλληλα διατηρούνται οι επενδύσεις που κρίνονται κρίσιμες για τη διατήρηση της τεχνολογικής του ηγεσίας.

Η Ericsson γνωστοποίησε ότι έχει ήδη καταθέσει σχετική ειδοποίηση στη Σουηδική Υπηρεσία Απασχόλησης και έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα αρμόδια συνδικάτα.

«Οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας θα συνεχιστούν σε επίπεδο ομίλου, χωρίς να ανακοινώνονται ξεχωριστά», ανέφερε η εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι στη Σουηδία, όπου εδρεύει η Ericsson, ο όμιλος είχε ανακοινώσει περικοπές 1.400 θέσεων εργασίας το 2023 και άλλων 1.200 το 2024.