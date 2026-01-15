Autonomous Research: Οι ελληνικές τράπεζες στην «κορυφή» του ευρωπαϊκού κλάδου

Στην κορυφή της κατάταξης του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου τοποθετούν τις ελληνικές τράπεζες οι αναλυτές της Autonomous Research, κάνοντας λόγο για έναν συνδυασμό χαμηλών αποτιμήσεων, ελκυστικών προοπτικών ανάπτυξης και ικανοποιητικής κερδοφορίας.

Η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζονται ιδιαίτερα φθηνές, σχολιάζει η Autonomous, με εκτιμώμενους δείκτες P/E για το 2027 κοντά στο 7x, για την Εθνική Τράπεζα τονίζουν πως διαθέτει σημαντικά περιθώρια να επιταχύνει την αξιοποίηση του κεφαλαίου της, είτε μέσω υψηλότερων διανομών (οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο) είτε μέσω της επιδίωξης εξαγορών, ενώ για την Alpha Bank, σημειώνουν τις θετικές προοπτικές από μια ενδεχόμενης εξαγοράς από τη UniCredit με premium.

Μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, ο οίκος ξεχωρίζει τη Eurobank ως κορυφαία επιλογή, δίνοντας τιμή-στόχο αυξημένη κατά 17% στα 5,32 ευρώ, από 4,54 ευρώ προηγουμένως, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 40%. Σύμφωνα με την ανάλυση της Autonomous Research, η Eurobank προσφέρει διαφοροποιημένη έκθεση στην ελληνική τραπεζική αγορά, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι «το δυναμικό κερδοφορίας της διευρυμένης κυπριακής δραστηριότητας και της εξαγοράς της Eurolife δεν αποτιμάται πλήρως», καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 6,9x για το 2027, το χαμηλότερο στον κλάδο. Παράλληλα, εκτιμούν ότι η ισχυρή πιστωτική επέκταση «μπορεί να οδηγήσει σε θετικές εκπλήξεις στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII)».

Για την Τρ. Πειραιώς η Autonomous αυξάνει κατά 27% την τιμή-στόχο, στα 9,86 ευρώ από 7,77 ευρώ προηγουμένως, με νέα σύσταση outperform (από neutral).

Για την ΕΤΕ η Autonomous αυξάνει κατά 18% την τιμή-στόχο, στα 18,62 ευρώ, από 15,78 ευρώ προηγουμένως, ενώ για την Alpha Bank η Autonomous αυξάνει κατά 24% την τιμή-στόχο, στα 3,91 ευρώ, από 3,15 ευρώ προηγουμένως.