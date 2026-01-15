Πολιτική | Διεθνή

Φιντάν: Συνάντηση Ερντογάν με Μητσοτάκη τον Φεβρουάριο - «Θέλουμε μόνιμη λύση στο Αιγαίο»

Χακάν Φιντάν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Υπογράμμισε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

«Τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοιτάμε ημερομηνίες», ανακοίνωσε προ ολίγου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

Επιπλέον, ο Τούρκος ΥΠΕΞ τάχθηκε κατά του ενδεχόμενου επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Η Τουρκία ελπίζει ότι τα προβλήματα στη Συρία μπορούν να επιλυθούν ειρηνικά, αλλά αν όχι, βλέπω τη χρήση βίας από τη συριακή κυβέρνηση ως επιλογή», δήλωσε δε ο Φιντάν για τις φιλοκουρδικές δυνάμεις του SDF.

