Almi Foods: Ενισχύεται η παρουσία στην ελληνική αγορά - Συνεργασία με τα super market Σκλαβενίτης

H Almi Foods, η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες τροφίμων, ενδυναμώνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, ξεκινώντας τη συνεργασία της και με τα super market Σκλαβενίτης, στα ράφια των οποίων (θα) βρίσκονται πλέον τα προϊόντα Almito.

Μέχρι το 2024, η ελληνική αγορά αντιπροσώπευε λιγότερο του 3% των πωλήσεών της εταιρείας, διαθέτοντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της στην παγκόσμια αγορά. Η στρατηγική της εταιρείας για επέκταση στην ελληνική αγορά, με την ενδυνάμωση της παρουσίας της στις αλυσίδες super market, την ανάπτυξη συνεργασιών πανελλαδικά με μεμονωμένα σημεία πώλησης και τη μετάβαση από τα deli προϊόντα στα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, στέφεται με επιτυχία για το 2025.

Η συμφωνία με τον Σκλαβενίτη, η οποία σήμερα αφορά σε δύο κωδικούς και περισσότερα από 80 καταστήματα πανελλαδικά, είναι ιδιαίτερης σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρείας στην ελληνική αγορά, έχοντας ήδη συνάψει συνεργασίες με τα super market ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, ΜΕΤΡΟ / My Market, Κρητικός, Θανόπουλος e-fresh, Μπαλάσκας, ΣΥΝΚΑ, Πάππου, Flora Κονταράτος, ΟΚ Μarkets, ενώ έχει προχωρήσει στη διανομή σε μεμονωμένα σημεία πώλησης (παντοπωλεία, μανάβικα και ντελικατέσεν) Πανελλαδικά, με στόχο τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της στην Ελληνική αγορά.

Παράλληλα, η αναπτυξιακή πορεία της Almi Foods στην ελληνική αγορά συνεχίζεται δυναμικά, τόσο μέσω της τοποθέτησης επιπλέον κωδικών στις υφιστάμενες συνεργασίες με τις αλυσίδες super market, όσο και με τη σύναψη νέων συμφωνιών με σημαντικές τοπικές αλυσίδες, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της σε πανελλαδικό επίπεδο.

Μεταξύ των βασικών στρατηγικών προτεραιοτήτων για το 2026 της εταιρείας συγκαταλέγεται και η περαιτέρω ανάπτυξη της σειράς Almito Du Chef, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τόσο τις ανάγκες της αγοράς HO.RE.CA. όσο και την κατηγορία πώλησης στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Η συγκεκριμένη σειρά αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης για την εταιρεία, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις επαγγελματιών και καταναλωτών για ποιοτικά, ευέλικτα και σύγχρονα προϊόντα.