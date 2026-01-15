Οικονομία | Ελλάδα

Μείωση 2,9% στις τιμές εκροών γεωργίας - κτηνοτροφίας τον Νοέμβριο

Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος δείκτης του Νοεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 1,9%

Πτώση 2,9% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 2,9%, τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2024, οφείλεται:

  • στη μείωση κατά 3,8% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Ελαιόλαδο»
  • στην αύξηση κατά 6,4% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,6%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 4%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2024 με τον Νοέμβριο 2023.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,6%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, οφείλεται:

στην αύξηση κατά 0,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων

στην αύξηση κατά 0,8% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

